В США 79-летняя монахиня проиграла в казино $835 тыс., похищенные из школьного фонда

Источник материала: ОНТ

В США 79-летняя монахиня Мэри Маргарет Крайпер признала свою вину в хищении $835 тыс. из школьного фонда, которые пенсионерка проиграла в казино. Об этом со ссылкой на федеральную прокуратуру сообщает американский телеканал CBS Los-Angeles.

Женщина работала директором католической школы Святого Джеймса в городе Торранс (Калифорния). В течение 10 лет и вплоть до сентября 2018 года Мэри отвечала за школьный фонд, откуда она и воровала деньги.

Обвинения были предъявлены ей в минувший вторник. При этом, помимо непосредственно расхищения средств фонда её обвиняют в том, что она заставляла сотрудников школы изменять и уничтожать финансовые записи во время проверок.

Теперь пенсионерке грозит до 40 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Фото: losangeles.cbslocal.com

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