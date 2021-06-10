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В США 79-летняя монахиня проиграла в казино $835 тыс., похищенные из школьного фонда
Источник материала: ОНТ
В США 79-летняя монахиня Мэри Маргарет Крайпер признала свою вину в хищении $835 тыс. из школьного фонда, которые пенсионерка проиграла в казино. Об этом со ссылкой на федеральную прокуратуру
Женщина работала директором католической школы Святого Джеймса в городе Торранс (Калифорния). В течение 10 лет и вплоть до сентября 2018 года Мэри отвечала за школьный фонд, откуда она и воровала деньги.
Обвинения были предъявлены ей в минувший вторник. При этом, помимо непосредственно расхищения средств фонда её обвиняют в том, что она заставляла сотрудников школы изменять и уничтожать финансовые записи во время проверок.
Теперь пенсионерке грозит до 40 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.
Фото: losangeles.cbslocal.com
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В США 79-летняя монахиня Мэри Маргарет Крайпер признала свою вину в хищении $835 тыс. из школьного фонда, которые пенсионерка проиграла в казино. Об этом со ссылкой на...
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