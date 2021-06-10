ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В США 79-летняя монахиня проиграла в казино $835 тыс., похищенные из школьного фонда

10.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В США 79-летняя монахиня проиграла в казино 5 тыс., похищенные из школьного фонда

В США 79-летняя монахиня Мэри Маргарет Крайпер признала свою вину в хищении $835 тыс. из школьного фонда, которые пенсионерка проиграла в казино. Об этом со ссылкой на федеральную прокуратуру сообщает американский телеканал CBS Los-Angeles.

Женщина работала директором католической школы Святого Джеймса в городе Торранс (Калифорния). В течение 10 лет и вплоть до сентября 2018 года Мэри отвечала за школьный фонд, откуда она и воровала деньги.

Обвинения были предъявлены ей в минувший вторник. При этом, помимо непосредственно расхищения средств фонда её обвиняют в том, что она заставляла сотрудников школы изменять и уничтожать финансовые записи во время проверок.

Теперь пенсионерке грозит до 40 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Фото: losangeles.cbslocal.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США 79-летняя монахиня Мэри Маргарет Крайпер признала свою вину в хищении $835 тыс. из школьного фонда, которые пенсионерка проиграла в казино. Об этом со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия пока не будет открывать наземную границу с Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by