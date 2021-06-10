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«Один наш пес использует другого, как лошадь»: фотографии собак, которые заставят вас рассмеяться в голос

10.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Один наш пес использует другого, как лошадь»: фотографии собак, которые заставят вас рассмеяться в голос

Один из лучших способов поднять настроение – посмотреть на проделки собак. Чего они только не делают! Разбивают вазоны, пачкаются в грязи с ног до головы или засыпают в смешных позах. Главное, чтобы такие шалости не входили в привычку, в противном случае хозяевам питомцев можно будет посочувствовать. 

Притомился 

«Он очень любит купаться» 

«Он хотел, чтобы я вышел на улицу и поиграл с ним в мяч»


 

Редкий вид – «собака зеленая» 

Их оставили всего на 5 минут 

«Один наш пес использует другого, как лошадь» 

А подглядывать – нехорошо!


 

 

 

ФОТО: соцсети 

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Один из лучших способов поднять настроение – посмотреть на проделки собак. Чего они только не делают! Разбивают вазоны, пачкаются в грязи с ног до головы или...
 
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