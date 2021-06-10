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«Один наш пес использует другого, как лошадь»: фотографии собак, которые заставят вас рассмеяться в голос
Источник материала: ОНТ
Один из лучших способов поднять настроение – посмотреть на проделки собак. Чего они только не делают! Разбивают вазоны, пачкаются в грязи с ног до головы или засыпают в смешных позах. Главное, чтобы такие шалости не входили в привычку, в противном случае хозяевам питомцев можно будет посочувствовать.
Притомился
«Он очень любит купаться»
«Он хотел, чтобы я вышел на улицу и поиграл с ним в мяч»
Редкий вид – «собака зеленая»
Их оставили всего на 5 минут
«Один наш пес использует другого, как лошадь»
А подглядывать – нехорошо!
ФОТО: соцсети
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«Один наш пес использует другого, как лошадь»: фотографии собак, которые заставят вас рассмеяться в голос
Один из лучших способов поднять настроение – посмотреть на проделки собак. Чего они только не делают! Разбивают вазоны, пачкаются в грязи с ног до головы или...
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