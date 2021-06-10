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В Беларуси проходят выпускные вечера
Источник материала: ОНТ
Торжественный и радостный день у белорусских старшеклассников! Сегодня по всей стране пройдут выпускные вечера.
Более 3 000 школ попрощаются с воспитанниками.
Минздрав в этом году рекомендует отказаться от крупных развлекательных программ и увеселительных заведений. Также в силе масочный режим и дистанцирование.
Но праздник состоится! В 8 вечера вручение аттестатов, а затем неофициальная часть, танцы и неизменная встреча рассвета.
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Торжественный и радостный день у белорусских старшеклассников! Сегодня по всей стране пройдут выпускные вечера. Более 3 000 школ попрощаются с воспитанниками....
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