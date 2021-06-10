В Беларуси проходят выпускные вечера

Источник материала: ОНТ

Торжественный и радостный день у белорусских старшеклассников! Сегодня по всей стране пройдут выпускные вечера.

Более 3 000 школ попрощаются с воспитанниками.

Минздрав в этом году рекомендует отказаться от крупных развлекательных программ и увеселительных заведений. Также в силе масочный режим и дистанцирование.

Но праздник состоится! В 8 вечера вручение аттестатов, а затем неофициальная часть, танцы и неизменная встреча рассвета.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram