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Беларусь запускает первый блок АЭС в промышленную эксплуатацию

10.06.2021 13:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Приемочная комиссия под руководством вице-премьера Юрия Назарова подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока Белорусской АЭС, сообщила пресс-служба Минэнерго РБ.

«Решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока», - сказано в сообщении.

«В настоящее время блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную энергосистему выработано почти 3 млрд. кВтч электроэнергии», - отмечается в сообщении.

 
 
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Приемочная комиссия под руководством вице-премьера Юрия Назарова подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока Белорусской АЭС,...
 
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