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Россия пока не будет открывать наземную границу с Беларусью
Источник материала: АФН
Россия пока не будет открывать наземную границу с Беларусью для свободного передвижения, заявил сегодня в Минске посол РФ в Беларуси Евгений Лукьянов.
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Россия пока не будет открывать наземную границу с Беларусью для свободного передвижения, заявил сегодня в Минске посол РФ в Беларуси Евгений Лукьянов.
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