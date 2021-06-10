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Степана Латыпова направили на судебно-психиатрическую экспертизу

10.06.2021 13:25 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Рассмотрение уголовного дела в отношении политзаключенного жителя «Площади Перемен» Степана Латыпова продолжилось 10 июня. В суде он был пристегнут наручниками к конвоирам. По итогам заседания подсудимого направили на судебно-психиатрическую экспертизу. 

На суде находился в стеклянной клетке. У него синяя шея, на которой виден большой шрам. С ним внутри – три конвоира в бронежилетах, к которым были пристегнуты наручниками обе руки.

Как сообщает «Новы Час», администрация суда не пустила на процесс некоторых желающих. Причина недопуска – «неблагополучная эпидемиологическая обстановка». Сегодня на суд смогло попасть 15 человек, еще больше осталось на улице.

Прокурор ходатайствовал о назначении судебно-психиатрической экспертизы, суд его удовлетворил. При этом Латыпов сказал, что его действия связаны «не с неадекватностью, а с сотрудниками ГУБОП», сообщает «Вясна».

Ранее

Степана Латыпова 1 июня привезли в суд с очевидными следами побоев, а затем он сам на процессе заявил о так называемой «пресс-хате», в которую его бросила администрация тюрьмы, чтобы добиться признательных показаний.

Когда в суде начали опрашивать отца подсудимого, Латыпов заявил: «Отец! После свидания ко мне пришел ГУБОП. Пообещал, что, если я не признаю вину, у меня будет пресс-хата, уголовные дела против родных и соседей. Пресс-хата у меня была — 51 день. Так что ты готовься». 

После этого Степан пробовал воткнуть себе в горло ручку прямо в клетке в зале суда.

Латыпова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК), грубом нарушении порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК) и сопротивлении милиционеру (часть 2 статьи 363 УК). Латыпов не признал вину ни по одному из эпизодов обвинения.

По версии следствия, в августе 2020 года Латыпов создал в телеграме чат, в котором призывал «к созданию дворового сообщества с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов и протеста, ведения деструктивной деятельности, направленной на обострение напряженности в обществе».

 
 
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Рассмотрение уголовного дела в отношении политзаключенного жителя «Площади Перемен» Степана Латыпова продолжилось 10 июня. В суде он был пристегнут наручниками к...
 
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