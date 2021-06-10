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Степана Латыпова направили на судебно-психиатрическую экспертизу
Источник материала: БДГ
Рассмотрение уголовного дела в отношении политзаключенного жителя «Площади Перемен» Степана Латыпова продолжилось 10 июня. В суде он был пристегнут наручниками к конвоирам. По итогам заседания подсудимого направили на судебно-психиатрическую экспертизу.
На суде находился в стеклянной клетке. У него синяя шея, на которой виден большой шрам. С ним внутри – три конвоира в бронежилетах, к которым были пристегнуты наручниками обе руки.
Как
Прокурор ходатайствовал о назначении судебно-психиатрической экспертизы, суд его удовлетворил. При этом Латыпов
Ранее
Степана Латыпова 1 июня
Когда в суде начали опрашивать отца подсудимого, Латыпов заявил: «Отец! После свидания ко мне пришел ГУБОП. Пообещал, что, если я не признаю вину, у меня будет пресс-хата, уголовные дела против родных и соседей. Пресс-хата у меня была — 51 день. Так что ты готовься».
После этого Степан пробовал воткнуть себе в горло ручку прямо в клетке в зале суда.
Латыпова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК), грубом нарушении порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК) и сопротивлении милиционеру (часть 2 статьи 363 УК). Латыпов не признал вину ни по одному из эпизодов обвинения.
По версии следствия, в августе 2020 года Латыпов создал в телеграме чат, в котором призывал «к созданию дворового сообщества с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов и протеста, ведения деструктивной деятельности, направленной на обострение напряженности в обществе».
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Рассмотрение уголовного дела в отношении политзаключенного жителя «Площади Перемен» Степана Латыпова продолжилось 10 июня. В суде он был пристегнут наручниками к...
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