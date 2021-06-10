Припекло: Минфин в апреле впервые в этом году разместил рублевые облигации

Правительство РБ вообще очень неохотно выпускает собственные рублевые облигации, несмотря на дефицит бюджета. Так, в 2020 году Минфин разместил таких ценных бумаг всего на 300 млн. рублей.





В апреле Минфин также впервые в текущем году погасил рублевые облигации: на 92,2 млн. рублей. Таким образом, чистое привлечение рублевых ресурсов им составило в текущем году всего 44,8 млн. рублей.





Валютных облигаций на внутреннем рынке РБ в апреле было размещено всего на 5,7 млн. долларов. В то же время, за январь—апрель Минфину удалось реализовать таких ценных бумаг на 726,7 млн. долларов. Погасил же он валютные облигации за четыре месяца только на 3 млн. долларов.





В результате внутренний государственный долг РБ за январь—апрель вырос с учетом курсовых разниц на 1,8 млрд. рублей (18,2%) и составил на 1 мая 11,7 млрд. рублей.





Внешний государственный долг в апреле стабилизировался, а с начала года он уменьшился на 0,5 млрд. долларов (с учетом курсовых разниц) и достиг на 1 мая 2021 года 18,1 млрд. долларов.





Снижение данного долга не является результатом целенаправленной политики правительства РБ, это следствие проблем с привлечением средств из-за рубежа.





Так, за январь—апрель 2021 года Минфину удалось получить займов всего на 183 млн. долларов, в то время, как погасил он долг на 637,9 млн. долларов. В апреле удалось позаимствовать всего 12,5 млн. долларов, а отдать на погашение пришлось 69,2 млн. долларов.





За январь—апрель текущего года от правительства РФ было получено всего 123,2 млн. долларов, в то время как выплачено ему валюты на 272,7 млн. долларов. В апреле данные показатели составили 0,5 млн. долларов и 30 млн. долларов соответственно.





У МБРР белорусскому Минфину в январе—апреле текущего года удалось позаимствовать всего 49,6 млн. долларов, из них в апреле — 9,3 млн. долларов. Выплачено же было 59,3 млн. долларов и 37,3 млн. долларов соответственно.





Объем заимствований Беларуси у Экспортно-импортного банка Китая за четыре месяца текущего года составил 8,3 млн. долларов, а в апреле новых заимствований не было вообще. В счет погашения старой задолженности Минфин направил этому банку за четыре месяца 189,9 млн. долларов. В апреле выплаты не осуществлялись.





ЕБРР и СИБ в январе—апреле 2021 года одолжили правительству Беларуси 1,9 млн. долларов, из них в апреле — 0,2 млн. долларов. Получили же они соответственно 3,2 млн. долларов и 1,7 млн. долларов.





У двух международных финансовых организаций правительство Беларусь в текущем году заимствования не осуществляло, и только погашала свою старую задолженность. Это Евразийский фонд стабилизации и развития, которому за указанный период времени выплачено 112,1 млн. долларов, а также Товарно-кредитная корпорация США, которой вернули 0,7 млн. долларов.





В итоге суммарный внешний и внутренний долг РБ в январе—апреле текущего года увеличился на 0,3 млн. рублей, то есть на 0,5% и составил на 1 мая 2021 года 58,1 млрд. рублей. Снижение внешнего долга было с избытком компенсировано увеличением заимствований валюты на внутреннем рынке.





В июне государственный долг должен резко вырасти в связи поступлением 500 млн. долларов кредита от российского правительства.