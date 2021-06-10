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ЧП в метро: человек упал на рельсы
Источник материала: Партизан
Несчастный случай произошел в четверг, 10 июня, на станции «Петровщина».
Как
В 12.25 часов было снято напряжение с контактного рельса. Пассажира, упавшего на пути, вывели на платформу через торцевую калитку. Уже в 12.31 часов напряжение на контактный рельс было снова подано.
Из-за происшествия происходила диспетчерская регулировка движения поездов.
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Несчастный случай произошел в четверг, 10 июня, на станции «Петровщина».
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