ЧП в метро: человек упал на рельсы

сообщает пресс-служба метрополитена в своем телеграм-канале, в 12.24 часа пассажир упал на пути. Для его спасения отключали напряжение контактного рельса и останавливали движение поездов. Какпресс-служба метрополитена в своем телеграм-канале, в 12.24 часа пассажир упал на пути. Для его спасения отключали напряжение контактного рельса и останавливали движение поездов.





В 12.25 часов было снято напряжение с контактного рельса. Пассажира, упавшего на пути, вывели на платформу через торцевую калитку. Уже в 12.31 часов напряжение на контактный рельс было снова подано.





Из-за происшествия происходила диспетчерская регулировка движения поездов.







