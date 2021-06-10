"Все мои действия связаны не с моей неадекватностью, а с сотрудниками ГУБОП"

В суде Советского района Минска 10 июня продолжилось рассмотрение уголовного дела против политзаключенного жителя "Площади перемен" Степана Латыпова.





Напомним, 1 июня в суд Латыпова привезли с явными следами побоев, на процессе он заявил о так называемой "пресс-хате", в которую его бросила администрация тюрьмы, чтобы добиться признательных показаний.





После этого Степан пытался убить себя прямо в зале суда — во время заседания, сидя в клетке, он воткнул себе в горло ручку. Суд был прерван, мужчину забрали в больницу, где его прооперировали: повреждений жизненно важных органов обнаружено не было. И уже в ночь сразу после операции, с 1 на 2 июня, силовики забрали Степана из больницы и поместили в СИЗО-1 на Володарского.





ПЦ "Вясна" , суд над политзаключенным продолжился. Дело рассматривает судья Александр Волк, гособвинение поддерживает прокурор Владимир Рябов. Сегодня, как передает, суд над политзаключенным продолжился. Дело рассматриваетгособвинение поддерживает





Что происходит на суде 10 июня?

На суд, который уже проходит в новом здании на улице Франциска Скорины, Степана Латыпова снова пришли поддержать много людей. Некоторые из них были в футболках "Берегите ежика!" По словам родных Степана, у него дома жили три ежа.





Также на суд пришли представители ЕС.





На суд смогло попасть около 15 человек – гораздо больше осталось на улице. Причина недопуска – "неблагоприятная эпидемиологическая обстановка".





Сам Степан Латыпов находится в стеклянной клетке. У него синяя шея, на которой виден большой шрам. С ним внутри – три конвоира в бронежилетах, к которым он пристегнут наручниками обеими руками.





Родные Степана объясняют это тем, что он состоит на профучете. На суде политзаключенный заявил, что материалы его дела у него забрали сотрудники СИЗО.





Латыпов заявил ходатайство об ознакомлении с делом, но ему отказали, так как он "уже ознакомлен". Судья Александр Волк поставил на рассмотрение вопрос о направлении Латыпова на судебно-психиатрическую экспертизу. На решение экспертов поставили следующие вопросы:





- Страдал ли Латыпов в момент совершения преступления психическими заболеваниями или другими расстройствами психической деятельности?





- Мог ли Латыпов осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими?





- Страдал или страдает Латыпов психическими заболеваниями в настоящее время? Если да, то может ли он участвовать в судебных мероприятиях?





- Нуждается ли в принудительных мерах безопасности и лечения? Способен ли самостоятельно защищать свои права в уголовном процессе?





Степан сказал, что в проведении экспертизы нет "ни малейшей необходимости": "Я уже проходил ее однажды".





Судья Александр Волк принял решение направить Латыпова на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. Процесс продолжится после проведения экспертизы.





Прокурор поддержал предложение судьи, а адвокат сказала, что не видит в этом смысла, так как она уже проводилась.





Степан собравшимся сказал: "Все мои действия связаны не с моей неадекватностью, а с сотрудниками ГУБОП".





Также Латыпов рассказал, что в СИЗО ему дают парацетамол, он пьет антибиотики. Степан заявил, что в камере в СИЗО у него нет окна, только решетки, "то есть нет свежего воздуха".





Что важно знать про суд над Степаном Латыповым

Степана Латыпова задержали 15 сентября в его дворе возле знаменитого мурала с "диджеями перемен". После этого двери в квартиру взломали, устроили обыск, забрали флеш-карты, мобильные телефоны, ноутбуки, ключи от автомобиля, банковские карты и наличные деньги.





Позже Латыпову предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса:





части 1 и 2 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и неподчинение требованиям представителей власти);

часть 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел)

часть 4 ст. 209 (Мошенничество в особо крупном размере).





Степан Латыпов заявил в суде, что не признает вины ни по одному эпизоду.





1 июня в суд Латыпова привезли с явными следами побоев, а вскоре он сам на процессе заявил о так называемой "пресс-хате", в которую его бросила администрация тюрьмы, чтобы добиться признательных показаний, после чего совершил попытку самоубийства воткнув ручку в горло и попытавшись ею перерезать себе горло.