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Политзаключенный Игорь Ермолов крикнул суду «Вы за все ответите!»

10.06.2021 13:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Московского района Минска 10 июня приговорил Игоря Ермолова, Дмитрия Конопелько, Владислава Корецкого и Николая Сасева к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Такой срок запросил гособвинитель Роман Бизюк. Приговор вынесла судья Светлана Бондаренко.

Политзаключенный Игорь Ермолов крикнул суду «Вы за все ответите!»

Принадлежащий одному из фигурантов автомобиль Kia Rio будет конфискован в доход государства, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

После оглашения приговора Ермолов крикнул: «Вы за все ответите!» — и прочитал отрывок из стихотворения Владимира Короткевича «Паўлюк Багрым».

Ермолов, Конопелько, Корецкий и Сасев — волонтеры штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико. Их обвинили в подготовке к массовым беспорядкам (ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст.293 УК) и иной подготовке лиц к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК).

Суд над ними начался 12 апреля. В вину им вменили события 9—12 августа прошлого года. Как утверждает следствие, обвиняемые купили в строительном магазине два слесарных молотка, не менее 90 лазерных указок, не менее двух зажигалок и пиротехнических изделий, а также другие «точно не установленные предметы и технические устройства, обладающие метательными и поражающими свойствами».

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Московского района Минска 10 июня приговорил Игоря Ермолова, Дмитрия Конопелько, Владислава Корецкого и Николая Сасева к пяти годам лишения свободы с...
 
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