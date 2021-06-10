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Навка показала осунувшегося мужа смертельно больной Заворотнюк

10.06.2021 13:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Навка показала осунувшегося мужа смертельно больной Заворотнюк
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Петр Чернышевский непросто переживает тяжелое заболевание супруги.

Вчера Татьяна Навка в своих социальных сетях поделилась видео со съемок для спектакля «Руслан и Людмила». Исполнителями главных ролей выступили фигуристы Петр Чернышевский и Алина Загитова.

На ролике Петр показал себя не в самом лучшем виде: похудевшее тело, небрежные длинные волосы, борода. Поклонники переживают, что Чернышевский не справляется с болезнью жены Анастасии Заворотнюк.

Помимо ухода за супругой, фигурист озабочен воспитанием младшей дочери Милы и карьерой, ведь лечение и восстановление Анастасии очень дорогостоящее. Трудные жизненные обстоятельства отразились и не внешнем виде спортсмена.

Старшая дочь Заворотнюк Анна подтвердила информацию о том, что сейчас их семья переживает непростой период. Анна регулярно посещает психолога и борется с появившимися на фоне болезни матери недугами. Однако девушка признается, что тяжелее всего переживает заболевание Петр Чернышевский.

Навка показала осунувшегося мужа смертельно больной Заворотнюк

Напомним, что в 2018 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Артистка проходила лечение в престижных российских и зарубежных клиниках. В результате врачам удалось остановить распространение опухоли и перевести болезнь в стадию ремиссии. Заворотнюк начала процесс восстановления, посещала бассейн, работала над фигурой. Однако недавно, по информации анонимного источника, случился рецидив. За физическим и эмоциональным состоянием звезды пристально наблюдают врачи и близкие.
 
 
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Вчера Татьяна Навка поделилась видео со съемок для спектакля «Руслан и Людмила».
 
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