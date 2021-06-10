Источник материала: UDF

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Навка показала осунувшегося мужа смертельно больной Заворотнюк Вчера Татьяна Навка поделилась видео со съемок для спектакля «Руслан и Людмила».

Вчерав своих социальных сетях поделилась видео со съемок для спектакля «Руслан и Людмила». Исполнителями главных ролей выступили фигуристыНа ролике Петр показал себя не в самом лучшем виде: похудевшее тело, небрежные длинные волосы, борода. Поклонники переживают, что Чернышевский не справляется с болезнью женыПомимо ухода за супругой, фигурист озабочен воспитанием младшей дочери Милы и карьерой, ведь лечение и восстановление Анастасии очень дорогостоящее. Трудные жизненные обстоятельства отразились и не внешнем виде спортсмена.Старшая дочь Заворотнюк Анна подтвердила информацию о том, что сейчас их семья переживает непростой период. Анна регулярно посещает психолога и борется с появившимися на фоне болезни матери недугами. Однако девушка признается, что тяжелее всего переживает заболевание Петр Чернышевский.Напомним, что в 2018 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Артистка проходила лечение в престижных российских и зарубежных клиниках. В результате врачам удалось остановить распространение опухоли и перевести болезнь в стадию ремиссии. Заворотнюк начала процесс восстановления, посещала бассейн, работала над фигурой. Однако недавно, по информации анонимного источника, случился рецидив. За физическим и эмоциональным состоянием звезды пристально наблюдают врачи и близкие.