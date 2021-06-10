5 показательных цитат белорусских депутатов – миру. Включая слова Кочановой

Источник материала: Салiдарнасць

«Народные избранники» обратились к мировому сообществу. Предлагаем избранное.

«Абсурдными выглядят действия по лишению Республики Беларусь прав на проведение международных спортивных соревнований, участие в творческих и профессиональных конкурсах, запреты на осуществление авиасообщения, дискриминация компаний и организаций, а в конечном итоге – обычных граждан нашей страны».

«Белорусы выдержат эти испытания, потому что нам есть что терять. В XX веке мы дважды восстанавливали свою страну – из руин Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и осколков разрушенного в 1991 году СССР. Поэтому не только крепкая государственная власть и сильные органы правопорядка не позволили превратить Беларусь в очередную горячую точку на политической карте мира, но и каждый белорус чувствует сопричастность к созданию страны, понимает свою ответственность за ее будущее».

«Сегодня политическое и экономическое давление на нашу страну не прекращается, а только усиливается. Заявленная цель – содействие укреплению демократических ценностей и свобод.

Однако фактический результат совершенно иной – подрыв экономического потенциала нашей страны, замедление развития, сокращение социальных программ, снижение благополучия людей и, как результат, – слом суверенной белорусской государственности, формирование зоны экономической, геополитической, социальной нестабильности в самом центре Европы, которая и так переживает целую череду кризисов – миграционный, экономический, пандемию COVID-19».

«Мы призываем мировое сообщество выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Республики Беларусь, проявить солидарность с нашей страной в отстаивании права на суверенитет и мирную жизнь, вернуться к ответственному и конструктивному взаимодействию на благо всех стран и народов, во имя мира, безопасности и процветания».





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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова, которой в ноябре 2020-го вручили медаль «за укрепление демократии», также заявила :

– Мы много общаемся с людьми и чувствуем, что люди возмущены несправедливостью по отношению к Беларуси. Ведь основная цель государственной политики – рост благосостояния людей, а призывами к санкциям пересекается эта красная черта. В Беларуси делается все, чтобы сохранить мир, стабильность и спокойствие в стране. Но находятся те, кто пытаются уничтожить трудовые коллективы, предприятия, ослабить экономику с целью, как они сами говорят, «спровоцировать голодные бунты», а в итоге – лишить страну государственности и суверенитета.

Нас это не просто беспокоит, а возмущает! Именно поэтому мы все вместе обратились к мировому сообществу, мы хотим прекращения внешнего давления на Беларусь!