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Фотофакт. Женевская вилла, где встретятся Байден и Путин
10.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Переговоры президентов США и России, которых ждут в том числе и белорусы, напомним, состоятся 16 июня.
МИД Швейцарии подтвердил, что переговоры Путина и Байдена пройдут на женевской вилле «Ла-Гранж». Как сообщает «Пул №3», это особняк во французском стиле середины XVIII века. В здании богатая библиотека, в которой есть книги XV века. Вокруг столетние кедры, сад в английском стиле и розарий.
Ранее в Белом доме анонсировали, что на переговорах, кроме ряда прочих,
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Переговоры, которых ждут в том числе и белорусы, напомним, состоятся 16 июня.
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