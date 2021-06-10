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Фотофакт. Женевская вилла, где встретятся Байден и Путин

10.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Переговоры президентов США и России, которых ждут в том числе и белорусы, напомним, состоятся 16 июня.

Фотофакт. Женевская вилла, где встретятся Байден и Путин

МИД Швейцарии подтвердил, что переговоры Путина и Байдена пройдут на женевской вилле «Ла-Гранж». Как сообщает «Пул №3», это особняк во французском стиле середины XVIII века. В здании богатая библиотека, в которой есть книги XV века. Вокруг столетние кедры, сад в английском стиле и розарий.

Ранее в Белом доме анонсировали, что на переговорах, кроме ряда прочих, Джо Байден затронет и тему Беларуси. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что Владимир Путин не планирует поднимать тему Беларуси на встрече, но готов дать разъяснения, если США сами затронут этот вопрос.

 
 
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Переговоры, которых ждут в том числе и белорусы, напомним, состоятся 16 июня.
 
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