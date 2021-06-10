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Посол РФ в Беларуси отождествляет интеграцию с возвратом к совковой модели экономики

10.06.2021 13:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Посол РФ в Беларуси Евгений Лукьянов сегодня заявил, что экономическая интеграция России и Беларуси означает возврат к созданной в СССР модели экономики с жестким территориальным разделением производства и отсутствием конкуренции.

"Роль экономики в жизни любого государства - это фундамент, первичность экономики для меня очевидна. И в этом смысле Россия и Беларусь исповедуют одну практику: мы должны быть взаимодополняемы, мы должны интегрировать наши экономики. Речь не идет о поглощении одной экономики другой. Речь идет о том, чтобы на внешних и внутренних рынках мы не были конкурентами", - отметил посол РФ.

 
 
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Посол РФ в Беларуси Евгений Лукьянов сегодня заявил, что экономическая интеграция России и Беларуси означает возврат к созданной в СССР модели экономики с жестким...
 
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