Белорусский атом: началась промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

10 июня началась промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС . Он успешно прошел этап комплексных испытаний и полностью готов к работе. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко узнала, как строилась станция и когда ждать запуска второго энергоблока.

Пятиграммовая таблетка заменяет 350 литров нефти, 400 килограммов каменного угля или 360 кубометров природного газа. В одном реакторе таких – 18 миллионов.

«Именно в таком виде ядерное топливо поступает на атомные электростанции. В том числе и на Белорусскую АЭС», – рассказал руководитель информационного центра БелАЭС Эдуард Свирид.

Чтобы меньше зависеть от энергоресурсов, в 2007-ом году президент Беларуси решил, что нужна своя атомная электростанция. Проект назвали «Стройкой века». Вариант выбрали российский. Он оказался самым надежным. Подобные станции успешно работают в Ростове, Нововоронеже, Ленинградской области.

Дата 9 августа 2012-го года стала для страны исторической. Президент Беларуси Александр Лукашенко заложил капсулу с посланием будущим поколениям.

«Белорус. Он не только должен научиться строить, проектировать вместе с россиянами эту станцию, но и постараться сделать так, чтобы россияне нас привлекли к технологиям. Это самое святое», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Площадку для строительства выбирали тщательно. В Островце грунт практически скальный. Это идеальной место для атомной станции. В нескольких километрах находится граница с Литвой. Соседи выступили против строительства. Но специалисты МАГАТЭ подтвердили безопасность. Ход стройки они инспектировали много раз.

Стресс-тесты и учения спасателей – важнейшие этапы строительства. Специалисты отработали все, даже самые невозможные варианты, вплоть до цунами и падения самолета.

«Люди готовы работать в любой ситуации. То же они показали и за пределами станции. Все службы сосредоточены: и МЧС, и погранкомитет, и здравоохранение», – сказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко.

Сама БелАЭС имеет четырехступенчатую систему защиты. Первый барьер на пути распространения радиации – это «урановая таблетка». Дальше идут оболочка топливного элемента, бетонная многослойная конструкция и здание реактора. За всеми процессами следит обученный персонал. Первым энергоблоком будут управлять 48 человек. Команду подбирали психологи. Важны не только навыки, но и совместимость характеров.

«Оказываем психологическую поддержку для сохранения, повышения работоспособности, освоения каких-то навыков стрессоустойчивости, самоконтроля, развитие памяти, внимания для тех оперативных работников, кому это нужно в их деятельности профессиональной», – отметил начальник лаборатории психофизиологического обеспечения БелАЭС Павел Бондарович.

В ноябре 2020 года Беларусь официально стала ядерной державой. Электростанцию включили в объединенную энергосистему страны. Благодаря этому к сегодняшнему дню удалось сэкономить природного газа на миллионы долларов. Глава государства заявил, что эта АЭС первая, но не последняя.

«Я так уже не в шутку, а полушутя говорю о том, коль научились, то надо и вторую станцию построить. К тому времени мы увидим, насколько эффективна нынешняя станция, насколько она безопасна и не будет вызывать столько нареканий не только у наших соседей, но и у отдельных сомневающихся в нашей стране», – сказал Александр Лукашенко.

Сейчас БелАЭС – это 130 зданий и сооружений на 100 гектарах земли. Идут работы по возведению второго энергоблока. Он уже готов на 85%. После полного запуска электроэнергия в стране станет дешевле.

Отметим, чтобы подготовить персонал для БелАЭС, в белорусских вузах открыли новые специальности. Также сотрудники проходили обучение в России.