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Япония символически запретила белорусским самолетам приземляться в своих аэропортах
Источник материала: Навiны
Правительство Японии 10 июня приняло решение запретить самолетам любых белорусских авиакомпаний приземляться в аэропортах страны из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает японское информагентство Kyodo News.
Генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като
Отмечается, что запрет на прибытие белорусских самолетов является символическим, поскольку между Японией и Беларусью нет прямого авиасообщения.
«Мы решительно осуждаем принудительную посадку гражданского самолета и произвольный арест конкретного пассажира белорусскими властями. Мы требуем немедленного освобождения арестованного журналиста», — заявил генсек кабинета министров Японии.
Сообщается также, что крупная японская авиакомпания All Nippon Airways прислушалась к рекомендации Агентства по авиационной безопасности Евросоюза и стала избегать полетов над Беларусью. Другой крупный авиаперевозчик — Japan Airlines — заявил, что у него нет маршрутов в воздушном пространстве Беларуси.
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