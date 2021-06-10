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Посол РФ: Минск и Москва пока не согласовали связанную с энергоносителями и взаимными расчетами карту
Источник материала: Навiны
Работа над согласованием дорожных карты интеграции с Беларусью находится на завершающей стадии, заявил посол России в Беларуси Евгений Лукьянов 10 июня на своей первой пресс-конференции в Минске.
«Существует 28 дорожных карт, теперь они называются союзными программами. Процесс их согласования еще продолжается, но находится на завершающей стадии, — сказал он. — Осталась незавершенной работа по 28-й карте, а по 27-й карте — в целом она принята, остались некоторые формальности внутригосударственных процедур, которые сделают ее завершенным документом», передает
Лукьянов отметил, что для каждой принятой карты уже существует план реализации. «Не должно быть разрыва между принятием этих карт и их выполнением», — подчеркнул он.
По словам посла, несогласованной остается карта, которая связана «с энергоносителями, взаимными расчетами, ценами, акцизами».
Карта, которая в целом принята, касается налоговой сферы, отметил Лукьянов.
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