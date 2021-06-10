Посол РФ: Минск и Москва пока не согласовали связанную с энергоносителями и взаимными расчетами карту

Работа над согласованием дорожных карты интеграции с Беларусью находится на завершающей стадии, заявил посол России в Беларуси Евгений Лукьянов 10 июня на своей первой пресс-конференции в Минске.





«Существует 28 дорожных карт, теперь они называются союзными программами. Процесс их согласования еще продолжается, но находится на завершающей стадии, — сказал он. — Осталась незавершенной работа по 28-й карте, а по 27-й карте — в целом она принята, остались некоторые формальности внутригосударственных процедур, которые сделают ее завершенным документом», передает БелаПАН .

Лукьянов отметил, что для каждой принятой карты уже существует план реализации. «Не должно быть разрыва между принятием этих карт и их выполнением», — подчеркнул он.

По словам посла, несогласованной остается карта, которая связана «с энергоносителями, взаимными расчетами, ценами, акцизами».

Карта, которая в целом принята, касается налоговой сферы, отметил Лукьянов.