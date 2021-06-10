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Фото: © Sputnik / Виктор Толочко

«Остается несогласованной, как полуфабрикат. Та, что связана с энергоносителями, ценами и акцизами. Другая карта находится в состоянии целом, она принята», - сказал дипломат.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Энергоносители и акцизы: посол РФ назвал несогласованную интеграционную «карту» О том, что в другой, «принятой» карте, Лукьянов не пояснил.

Оказывается, это карта, связанная с энергоносителями, ценами и акцизами,в пресс-центре Sputnik Беларусь.О том, что в другой, «принятой» карте, Лукьянов не пояснил.