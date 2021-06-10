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Энергоносители и акцизы: посол РФ назвал несогласованную интеграционную «карту»
Источник материала: UDF
Фото: © Sputnik / Виктор Толочко
Оказывается, это карта, связанная с энергоносителями, ценами и акцизами,
«Остается несогласованной, как полуфабрикат. Та, что связана с энергоносителями, ценами и акцизами. Другая карта находится в состоянии целом, она принята», - сказал дипломат.
О том, что в другой, «принятой» карте, Лукьянов не пояснил.
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О том, что в другой, «принятой» карте, Лукьянов не пояснил.
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