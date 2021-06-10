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Энергоносители и акцизы: посол РФ назвал несогласованную интеграционную «карту»

10.06.2021 14:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Энергоносители и акцизы: посол РФ назвал несогласованную интеграционную «карту»
Фото: © Sputnik / Виктор Толочко
Из 28 интеграционных карт, переименованных недавно в «союзные программы», не согласована лишь одна. Посол России в Беларуси уточнил какая.

Оказывается, это карта, связанная с энергоносителями, ценами и акцизами, заявил Евгений Лукьянов в пресс-центре Sputnik Беларусь.

«Остается несогласованной, как полуфабрикат. Та, что связана с энергоносителями, ценами и акцизами. Другая карта находится в состоянии целом, она принята», - сказал дипломат.


О том, что в другой, «принятой» карте, Лукьянов не пояснил.
 
 
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О том, что в другой, «принятой» карте, Лукьянов не пояснил.
 
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