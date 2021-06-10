Без ночных купаний и пиротехники: МЧС о безопасных выпускных вечерах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Для того чтобы выпускные вечера в школах прошли безопасно и ничто не омрачило это важное и торжественное событие, важно соблюдать определенные правила безопасности, напоминает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

МЧС обращает внимание, что использование пиротехники, легковоспламеняющихся, взрывчатых веществ в учреждениях образования, иных помещениях для проведения выпускных, местах с массовым пребыванием людей запрещено.

Запускать сертифицированные фейерверки можно, но только на пустырях и открытых площадках, удаленных от жилой зоны и стоянок. Запуск должны осуществлять взрослые.

"Во время массовых гуляний на городских улицах и в парках, встречи рассвета выпускников должны сопровождать педагоги и законные представители", – подчеркивает МЧС.

А вот ночные купания следует вообще исключить из программы: купаться нужно днем и в разрешенных для этого местах.

При этом работники МЧС будут нести дежурство в местах проведения мероприятий, а работники ОСВОД – следить за безопасностью на водоемах.

"При возникновении чрезвычайной ситуации не паникуйте и немедленно сообщите о произошедшем по телефонам 101 или 112", – советует МЧС.

Выпускные вечера 2021 года

Выпускные вечера в школах Беларуси пройдут 10 июня. В этом году последний звонок и выпускные вечера пройдут в традиционном формате. Как правило, это торжественная линейка на открытой площадке. При этом необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к проведению массовых мероприятий.

Время, продолжительность и место проведения мероприятий определяется руководителем учреждения образования с участием родительского комитета и по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами власти.

Министерство образования рекомендует в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации отказаться от проведения выпускных вечеров в стенах крупных развлекательных комплексов и обратить внимание на более камерные варианты проведения школьного торжества.

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