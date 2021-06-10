ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Без ночных купаний и пиротехники: МЧС о безопасных выпускных вечерах

10.06.2021 14:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Для того чтобы выпускные вечера в школах прошли безопасно и ничто не омрачило это важное и торжественное событие, важно соблюдать определенные правила безопасности, напоминает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

МЧС обращает внимание, что использование пиротехники, легковоспламеняющихся, взрывчатых веществ в учреждениях образования, иных помещениях для проведения выпускных, местах с массовым пребыванием людей запрещено.

Запускать сертифицированные фейерверки можно, но только на пустырях и открытых площадках, удаленных от жилой зоны и стоянок. Запуск должны осуществлять взрослые.

"Во время массовых гуляний на городских улицах и в парках, встречи рассвета выпускников должны сопровождать педагоги и законные представители", – подчеркивает МЧС.

А вот ночные купания следует вообще исключить из программы: купаться нужно днем и в разрешенных для этого местах.

При этом работники МЧС будут нести дежурство в местах проведения мероприятий, а работники ОСВОД – следить за безопасностью на водоемах.

"При возникновении чрезвычайной ситуации не паникуйте и немедленно сообщите о произошедшем по телефонам 101 или 112", – советует МЧС.

Выпускные вечера 2021 года

Выпускные вечера в школах Беларуси пройдут 10 июня. В этом году последний звонок и выпускные вечера пройдут в традиционном формате. Как правило, это торжественная линейка на открытой площадке. При этом необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к проведению массовых мероприятий.

Время, продолжительность и место проведения мероприятий определяется руководителем учреждения образования с участием родительского комитета и по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами власти.

Министерство образования рекомендует в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации отказаться от проведения выпускных вечеров в стенах крупных развлекательных комплексов и обратить внимание на более камерные варианты проведения школьного торжества.

Читайте также: 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники МЧС будут нести дежурство в местах проведения мероприятий, а работники ОСВОД – следить за безопасностью на водоемах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Политзаключенный Игорь Ермолов крикнул суду «Вы за все ответите!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by