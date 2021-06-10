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Посол РФ в Беларуси: «Россия – это не девушка, чтобы она всем нравилась»
10.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Что сказал Евгений Лукьянов на пресс-конференции в Минске по случаю Дня России.
Фото Коммерсантъ
Общаясь с журналистами, российский дипломат порассуждал о санкциях, введении в строй БелАЭС и обходил «неудобные» вопросы. Так на вопрос о белорусских политзаключенных посол РФ в Беларуси спросил журналистов в ответ, при чем здесь Россия.
– Это внутреннее дело суверенной страны, – приводит цитату главы российской дипмиссии
На вопрос о том, что из-за поддержки Лукашенко со стороны Кремля пророссийские настроения в Беларуси заметно уменьшились, Лукьянов ответил, что ему известны результаты опросов:
– Дело в том, что Россия – это не девушка, чтобы она всем нравилась. Любить нас не надо. […] Вам готовили обычную судьбу страны, где победила цветная революция. Вам понравилось в Украине? Значит, это ваша позиция, вы на той стороне баррикады, а я на другой.
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Что сказал Евгений Лукьянов на пресс-конференции в Минске по случаю Дня России.
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