ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посол РФ в Беларуси: «Россия – это не девушка, чтобы она всем нравилась»

10.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Что сказал Евгений Лукьянов на пресс-конференции в Минске по случаю Дня России.

Посол РФ в Беларуси: «Россия – это не девушка, чтобы она всем нравилась»

Фото Коммерсантъ

Общаясь с журналистами, российский дипломат порассуждал о санкциях, введении в строй БелАЭС и обходил «неудобные» вопросы. Так на вопрос о белорусских политзаключенных посол РФ в Беларуси спросил журналистов в ответ, при чем здесь Россия.

– Это внутреннее дело суверенной страны, – приводит цитату главы российской дипмиссии Еврорадио. – Я не имею права вмешиваться в эти вопросы. […] Почему вы считаете, что мы не замечаем происходящее? […] Вмешательство во внутренние дела других государств – не наша практика и не наша политика.

На вопрос о том, что из-за поддержки Лукашенко со стороны Кремля пророссийские настроения в Беларуси заметно уменьшились, Лукьянов ответил, что ему известны результаты опросов:

– Дело в том, что Россия – это не девушка, чтобы она всем нравилась. Любить нас не надо. […] Вам готовили обычную судьбу страны, где победила цветная революция. Вам понравилось в Украине? Значит, это ваша позиция, вы на той стороне баррикады, а я на другой.

Также посол сообщил, что Россия пока не будет открывать наземную границу с Беларусью для свободного передвижения. Это значит, что свободно въехать из нашей страны по-прежнему могут лишь граждане РФ и обладатели вида на жительство в России, сотрудники белорусских компаний, работающие вахтовым методом, а также те белорусы, кто едет на лечение, к близким родственникам либо на похороны.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что сказал Евгений Лукьянов на пресс-конференции в Минске по случаю Дня России.
 
Новости дня
Новости разные
 
От Америки до Азии: специалистов по работе с регионами начнет готовить БГУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by