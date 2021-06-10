Посол РФ в Беларуси: «Россия – это не девушка, чтобы она всем нравилась»

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Что сказал Евгений Лукьянов на пресс-конференции в Минске по случаю Дня России.





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Общаясь с журналистами, российский дипломат порассуждал о санкциях, введении в строй БелАЭС и обходил «неудобные» вопросы. Так на вопрос о белорусских политзаключенных посол РФ в Беларуси спросил журналистов в ответ, при чем здесь Россия.

– Это внутреннее дело суверенной страны, – приводит цитату главы российской дипмиссии Еврорадио . – Я не имею права вмешиваться в эти вопросы. […] Почему вы считаете, что мы не замечаем происходящее? […] Вмешательство во внутренние дела других государств – не наша практика и не наша политика.

На вопрос о том, что из-за поддержки Лукашенко со стороны Кремля пророссийские настроения в Беларуси заметно уменьшились, Лукьянов ответил, что ему известны результаты опросов:

– Дело в том, что Россия – это не девушка, чтобы она всем нравилась. Любить нас не надо. […] Вам готовили обычную судьбу страны, где победила цветная революция. Вам понравилось в Украине? Значит, это ваша позиция, вы на той стороне баррикады, а я на другой.

Также посол сообщил , что Россия пока не будет открывать наземную границу с Беларусью для свободного передвижения. Это значит, что свободно въехать из нашей страны по-прежнему могут лишь граждане РФ и обладатели вида на жительство в России, сотрудники белорусских компаний, работающие вахтовым методом, а также те белорусы, кто едет на лечение, к близким родственникам либо на похороны.