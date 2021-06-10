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Солнечный зайчик привел к пожару в общежитии Лиды

10.06.2021 14:39 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Такую версию ЧП озвучили накануне в комитете судебных экспертиз. Возгорание случилось в апреле, когда хозяин был на работе. Спасателей вызвал сосед погорельца. Экспертиза показала, что причиной пожара стали солнечные лучи, которые сфокусировались на поверхности деревянного стола через стеклянную банку, наполненную водой. Банка стояла на подоконнике в комнате, на улице в тот день была солнечная погода. 


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Такую версию ЧП озвучили накануне в комитете судебных экспертиз. Возгорание случилось в апреле, когда хозяин был на работе. Спасателей вызвал сосед погорельца....
 
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