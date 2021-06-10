49-летняя жительница Глусского района тайно производила спиртное

Источник материала: БT

Дорогим получился самогон для 49-летней жительницы Глусского района, которая тайно производила спиртное. В ходе рейдовых мероприятий правоохранители вышли на женщину-бутлегера. Для чего ей понадобился бидон напитка, не сообщается. 25 литров браги уничтожено. Решением суда на фигурантку наложено административное взыскание в виде штрафа.

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