Автомобиль в качестве взятки получил начальник транспортно-логистического сектора одного из столичных предприятий

Источник материала: БT

Автомобиль в качестве взятки. Необычный подарок в 2016-м году получил начальник транспортно-логистического сектора одного из столичных предприятий. По данным следствия представитель компании по грузоперевозкам отдал Ford Transit, стоимостью более 100 тысяч рублей, за предоставление наиболее рентабельных маршрутов для перевозок, а также за подпись актов выполненных работ перевозчика, на основании которых в последующем происходила оплата.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску: Правоохранителями установлено, что компания по грузоперевозке в лице директора заключила договор лизинга на приобретение автомобиля Ford Transit, после чего указанное транспортное средство было передано во владение и пользование обвиняемого. При этом компания самостоятельно продолжила погашать стоимость автомобиля и обязательных лизинговых платежей по нему, с целью последующего выкупа и переоформления его на фигуранта, во исполнение достигнутой ранее договоренности. В момент задержания, в мае текущего года, мужчина уже находился в должности заместителя директора по коммерческим вопросам этого же предприятия. В настоящий момент он уволен.

Возбуждено уголовное дело о коррупции. Фигуранту предъявлены обвинения в покушение на получение взятки. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.





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