В Витебске оперативники задержали двух мужчин, которые сумели выманить деньги у женщины

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Схожая история случилась и в Витебске, там оперативники задержали двух мужчин, которые сумели выманить деньги у женщины. Неизвестные также представились работниками банка и убедили пострадавшую установить на телефон мобильное приложение, через которое они и получили удаленный доступ к телефону, а после вывели деньги.

Оперативный сотрудник УВД Витебской области: Неустановленное лицо, использовало данные банковской карты принадлежащие потерпевшей путем несанкционированного доступа к компьютерной информации. Совершило хищения в сумме 7600 рублей. В ходе ОРМ Установлено, что преступление совершили жители Минска и Полоцка. Подозреваемые задержаны.





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