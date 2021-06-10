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В Витебске оперативники задержали двух мужчин, которые сумели выманить деньги у женщины

10.06.2021 14:39 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Схожая история случилась и в Витебске, там оперативники задержали двух мужчин, которые сумели выманить деньги у женщины. Неизвестные также представились работниками банка и убедили пострадавшую установить на телефон мобильное приложение, через которое они и получили удаленный доступ к телефону, а после вывели деньги.  

Оперативный сотрудник УВД Витебской области:  Неустановленное лицо, использовало данные банковской карты принадлежащие потерпевшей путем несанкционированного доступа к компьютерной информации. Совершило хищения в сумме 7600 рублей. В ходе ОРМ Установлено, что преступление совершили жители Минска и Полоцка. Подозреваемые задержаны. 


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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Схожая история случилась и в Витебске, там оперативники задержали двух мужчин, которые сумели выманить деньги у женщины. Неизвестные также представились...
 
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