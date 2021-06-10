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В Витебске оперативники задержали двух мужчин, которые сумели выманить деньги у женщины
Источник материала: БT
Схожая история случилась и в Витебске, там оперативники задержали двух мужчин, которые сумели выманить деньги у женщины. Неизвестные также представились работниками банка и убедили пострадавшую установить на телефон мобильное приложение, через которое они и получили удаленный доступ к телефону, а после вывели деньги.
Оперативный сотрудник УВД Витебской области: Неустановленное лицо, использовало данные банковской карты принадлежащие потерпевшей путем несанкционированного доступа к компьютерной информации. Совершило хищения в сумме 7600 рублей. В ходе ОРМ Установлено, что преступление совершили жители Минска и Полоцка. Подозреваемые задержаны.
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Схожая история случилась и в Витебске, там оперативники задержали двух мужчин, которые сумели выманить деньги у женщины. Неизвестные также представились...
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