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Более 100 тыс. долларов обнаружили правоохранители у четырех подозреваемых в кибермошенничестве
Источник материала: БT
Задержанные - трое белорусов и гражданин России, как предполагают в МВД, деньги ими были заработаны преступным путем. На подозреваемых вышли после того, как они выманили у жителя Дзержинского района через Viber 11 тысяч рублей, представившись сотрудниками службы безопасности банка.
Дмитрий Дудков начальник УПК УВД Минской области: Задержанные причастны к аналогичным хищениям с банковских счетов жителей различных регионов РБ. Во время обысков у фигурантов обнаружено более 100 тыс. долларов.
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Задержанные - трое белорусов и гражданин России, как предполагают в МВД, деньги ими были заработаны преступным путем. На подозреваемых вышли после того, как они...
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