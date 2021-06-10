Более 100 тыс. долларов обнаружили правоохранители у четырех подозреваемых в кибермошенничестве

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Задержанные - трое белорусов и гражданин России, как предполагают в МВД, деньги ими были заработаны преступным путем. На подозреваемых вышли после того, как они выманили у жителя Дзержинского района через Viber 11 тысяч рублей, представившись сотрудниками службы безопасности банка.

Дмитрий Дудков начальник УПК УВД Минской области: Задержанные причастны к аналогичным хищениям с банковских счетов жителей различных регионов РБ. Во время обысков у фигурантов обнаружено более 100 тыс. долларов.





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