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Посольство РФ в Минске хотело бы почаще навещать Дудникова в СИЗО

10.06.2021 14:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Посольство России в Беларуси рассчитывает получить разрешение на многократное посещение в СИЗО россиянина Егора Дудникова.

Об этом заявил на пресс-конференции в четверг посол РФ в Минске Евгений Лукьянов, передает ТАСС.

"В первом случае (с гражданкой РФ Софией Сапегой) мы уже получили [разрешение], а во втором (по Дудникову) получим на многократное посещение", - отметил глава российского диппредставительства.

Лукьянов сообщил, что 9 июня Сапегу в СИЗО посетил российский консул. "Каких-либо жалоб на состояние здоровья и условия содержания она не сообщила", - сказал посол. Руководитель посольства уточнил, что у Сапеги три белорусских адвоката, следствие ведет Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси.

По его словам, посольство обязано обеспечить консульскую помощь и поддержку гражданам России, которые попали в затруднительную ситуацию. "В то же время и госпожа Сапега, и господин Дудников являются обладателями общегражданских российских паспортов и, следовательно, никаким иммунитетом и исключениями из правового поля Белоруссии не обладают. Им предъявляют обвинения по конкретным статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь, и в этом контексте мы принимаем это за данность", - заявил посол.

При этом Лукьянов отметил, что "разговоры по одному и другому случаю (с белорусской стороной) происходят". "Не хочу предварять ближайшие события, но уверяю вас, что уровень эти разговоров высокий", - сказал дипломат.

Сапега задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.

Дудников задержан 5 мая в Минске. На его съемной квартире прошел обыск. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии "Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок".

 
Теги: Минск
 
 
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Посольство России в Беларуси рассчитывает получить разрешение на многократное посещение в СИЗО россиянина Егора Дудникова.
 
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