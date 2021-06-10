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Бош Авто Сервис: в будущем как дома

10.06.2021 14:47 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Благодаря партнерству с лидером в инновациях Bosch мастерские Бош Авто Сервис находятся на острие технологического прогресса с 1921 года и по настоящее время.

Современные транспортные средства имеют мало общего с трехколесным Benz Patent-Motorwagen (нем. «патентованный автомобиль Бенца») 1886 года, который считается первым серийным автомобилем с ДВС. Системы помощи водителю, новые типы привода, облачные цифровые сервисы и автономное вождение сделали вождение безопаснее и комфортнее.

Соответственно, изменились и ожидания автомобилистов по отношению к сервисным мастерским. Станции Бош Авто Сервис стремятся не только подстраиваться под новые требования, но и заранее их предугадывать.

«Bosch чувствует себя в будущем как дома, наша компания играет важную роль в определении направления развития автомобильных технологий», – рассказывает глава Сервисных Концепций Bosch Automotive Aftermarket Томас Винтер.

От первой системы зажигания с магнето до искусственного интеллекта в качестве базы для систем автономного вождения, Bosch всегда стремился развивать персональную мобильность и быть лидером автомобильной индустрии. Для примера, концерн ежегодно инвестирует 3,7 миллиарда евро в разработку программного обеспечения и имеет штат из более 30 000 программистов по всему миру, задействованных в этой работе.

Приблизительно 250 специалистов по искусственному интеллекту занимаются исследованиями в центре ИИ Bosch, основанном в 2017 году. Bosch вновь возглавляет список главных новаторов автомобильной индустрии, оформив в одном только 2019 году 5926 патентов во всем мире.

Управляя настоящим, предвидя будущее

Будь то двигатель внутреннего сгорания, гибридный или электропривод, интеллектуальные онлайн-тренинги и практические занятия позволяют сотрудникам мастерских Бош Авто Сервис быстро осваивать все технологические тренды и применять полученные знания на практике в области диагностики, сервисного обслуживания и ремонта автомобилей.

«Как превентивный партнер, Bosch инвестирует не только в разработку новых продуктов, но и в развитие специалистов, которые будут с этими продуктами работать, – объясняет Томас Винтер. – Наша цель в том, чтобы уровень экспертизы сотрудников Бош Авто Сервис не только шел в ногу со временем, но и был одинаковым в любом уголке нашего мира».

Принимая инновации, но сохраняя проверенное и верное

Портфолио Бош Авто Сервис постоянно расширяется в соответствии с новыми трендами – электромобилями, автономным вождением и концепцией каршеринга. Новейшее программное обеспечение и онлайн запись на обслуживание позволяют вывести клиентский сервис и управление мастерской на новый уровень.

Инструменты, использовавшиеся в мастерских в 1921 году, еще не утратили актуальность, но станции Бош Авто Сервис также применяют новые формы диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей, ставшие реальностью благодаря интернету вещей и моментальному обмену данными с помощью интернета.

При этом и страсть сотрудников Бош Авто Сервис, а также стремление помочь каждому клиенту и их транспортным средствам остались без изменений, как и желание предоставить качественные, надежные и полностью прозрачные услуги.

 
 
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Благодаря партнерству с лидером в инновациях Bosch мастерские Бош Авто Сервис находятся на острие технологического прогресса с 1921 года и по настоящее время.
 
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