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В списке "экстремистских" телеграм-каналов прибыло
Источник материала: Партизан
Еще несколько беларуских телеграм-каналов официально признаны "экстремистскими".
Телеграм-канал «Флагшток» (канал с таким названием ведёт редакция одноимённого гомельского новостного ресурса), а также каналы «Анархизм в Беларуси» и «Прамень» стали "экстремистскими".
Напомним, теперь за перепосты с этих телеграм-каналов могут завести уголовное дело.
Более того, в стране "правового дефолта" могут преследовать даже тех, кто просто подписан на такой канал.
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Еще несколько беларуских телеграм-каналов официально признаны "экстремистскими".
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