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В списке "экстремистских" телеграм-каналов прибыло

10.06.2021 14:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще несколько беларуских телеграм-каналов официально признаны "экстремистскими".

Телеграм-канал «Флагшток» (канал с таким названием ведёт редакция одноимённого гомельского новостного ресурса), а также каналы «Анархизм в Беларуси» и «Прамень» стали "экстремистскими".

Напомним, теперь за перепосты с этих телеграм-каналов могут завести уголовное дело.

Более того, в стране "правового дефолта" могут преследовать даже тех, кто просто подписан на такой канал.
 
 
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Еще несколько беларуских телеграм-каналов официально признаны "экстремистскими".
 
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