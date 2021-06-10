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Беларуский рубль продолжает укрепляться

10.06.2021 14:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все валюты подешевели под напором белорусского рубля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в четверг 10 июня.

Стоимость корзины валют снизилась ещё на 0,23%, а с начала недели уже на 0,84%.

Курс доллара снизился на 0,0031 BYN до 2,4976 BYN/USD — минимума почти за 10 месяцев.

За последние четыре дня торгов стоимость доллара обвалилась на 0,0412 BYN.

Курс евро упал на 0,0082 BYN до 3,0383 BYN/EUR до минимума за 6,5 месяцев.

Европейская валюта дешевеет уже шестой раз подряд и теряет суммарно уже 0,0567 BYN.

Примечательно, что всего неделю назад в среду евро находился на максимуме за месяц.

Курс российского рубля опустился сразу на 0,0104 BYN до 3,4590 BYN/100 RUB, а вчера стоимость сотни российских рублей находилась на максимуме за два месяца.

Московская биржа

Сегодня российский рубль немного дешевеет к доллару и евро. Так, на торгах Московской биржи за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара вырос на 11 копеек до 72,1974 российских рублей и покинул минимум более чем за 10 месяцев.

Средневзвешенный курс евро подрос всего на 2 копейки до 87,83 российских рублей и оставил минимум почти за три месяца.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Все валюты подешевели под напором белорусского рубля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в четверг 10 июня.
 
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