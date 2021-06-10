БелТА . "Обращаемся к мировому сообществу с призывом непредвзято оценить ситуацию, когда под видом борьбы за демократические ценности имеет место агрессивное давление на суверенное государство и его граждан, грубое нарушение базовых принципов международного права на невмешательство во внутренние дела. Такие действия создают реальную угрозу международному миру и безопасности, нарушают положения Устава ООН, одной из основательниц которой и наша страна", — ссылается на обращение





Авторы текста считают, что вместо развития взаимовыгодного сотрудничества ряд государств способствует дестабилизации обстановки в Беларуси "развернута интенсивная информационная агрессия, направленная на вовлечение наших граждан в деструктивную деятельность с целью осуществления государственного переворота".





"Вводятся беспрецедентные санкции. Абсурдными выглядят попытки лишить Беларусь прав на проведение международных спортивных соревнований, запрета на авиасообщение, дискриминации компаний и организаций, а в конечном итоге — обычных граждан.





Белорусы выдержат эти испытания: в XX веке мы дважды восстанавливали свою страну — из руин Великой Отечественной войны и осколков разрушенного СССР. Поэтому не только сильная государственная власть и органы правопорядка не позволили превратить Беларусь в очередную горячую точку на политической карте, а и каждый белорус понимает ответственность за будущее страны".





"Обращаемся к иностранным партнерам: соблюдайте нормы международного права во взаимоотношениях с Беларусью. Мы готовы к диалогу, но не к принуждению, и заявляем о бесперспективности любых посягательств на наше право самостоятельно выстраивать путь развития.





Призываем мировое сообщество выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики, проявить солидарность в отстаивании права на суверенитет, вернуться к конструктивному взаимодействию на пользу всех стран и народов», — резюмируется в документе.