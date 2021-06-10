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Погода в СНГ: в Беларуси ввели первый запрет на посещение лесов, Кыргызстан конкурирует по жаре с тропиками

10.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Желтый» уровень опасности сохраняется в Москве из-за грозы и сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду. О погоде в других странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Шквалистый ветер и град – назойливые спутники жителей юго-востока и запада Казахстана. В восьми регионах республики объявлено штормовое предупреждение. Жителей юга предупредили о пыльной буре. И это вдобавок к аномальной жаре! В Алматы столбики термометров не опускаются ниже плюс 30. Из-за зноя в горах в черте города велик риск пожаров. Спасатели обходят дома, чтобы еще раз напомнить жителям о мерах безопасности.

«Владельцы частных жилых домов не соблюдают элементарные правила пожарной безопасности. Розжиг сухой растительности или бытового мусора, бесконтрольное оставление костров приводит к плачевным ситуациям. Огонь переходит на другие частные дома», – сказал инженер управления по чрезвычайным ситуациям Наурызбайского района Алматы Алишер Дубеков.

Беларусь

В Беларуси теплеет. Сегодня воздух в южных районах страны прогреется до 27 градусов. В остальных областях будет не ниже +25-ти. Но зонтик с собой лучше захватить: местами пройдут дожди и грозы. Потепление приносит не только радость белорусам, но и угрозу природных пожаров. В стране ввели первый запрет на посещение лесов в Березинском районе. Там установился четвертый класс пожарной опасности. Минлесхоз прогнозирует, что в ближайшее время аналогичные ограничения появятся и в угодьях Минского района. За нарушение запрета грозит штраф – около 250 долларов.

Кыргызстан

Кыргызстан конкурирует по жаре с тропиками. В Бишкеке нескромные плюс 30. В комплекте со зноем обещают грозу, дождь и сильный ветер. Порывы могут достигать 15-ти метров в секунду. До начала осадков сотрудники «Бишкекзеленхоза» должны успеть установить на дубах феромонные ловушки от минирующего пилильщика.Из-за насекомого-вредителя деревья в столице желтеют уже в начале лета. Специальные приспособления заманивают насекомых с помощью запаха. Ловушки экологичны и дают заметный результат, говорят ученые.

Армения

В Ереване днем +29-31, ночью +15-17. По прогнозу синоптиков, до конца недели осадков не будет. А вот в горных регионах возможны кратковременные дожди. Астрологи напоминают, что сегодня произойдет кольцеобразное солнечное затмение. Это редкое природное явление. Оно случается 14 раз в сто лет и очень воздействует на людей. У многих могут возникнуть сложности в общении. В то же время это хорошая пора, чтобы начать все сначала. Можно продумать планы на будущее.



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О погоде в других странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».
 
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