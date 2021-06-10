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МИД анонсировал масштабный брифинг по резонансным делам

10.06.2021 14:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство иностранных дел на базе Национального пресс-центра в Минске 14 июня проведет брифинг по актуальным вопросам для представителей средств массовой информации, сообщила пресс-служба МИД.

МИД анонсировал масштабный брифинг по резонансным делам

В мероприятии примут участие руководство департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, Следственного комитета, Министерства обороны, Государственного пограничного комитета, уполномоченный по делам религий и национальностей при Совете министров, «иные релевантные спикеры».

Основными темами станут развитие ситуации с рейсом авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс, выезд из Беларуси отдельных представителей польского национального меньшинства, транзит нелегальных мигрантов через территорию страны, новые обстоятельства вокруг дела Романа Протасевича. «Запланирована демонстрация ряда ранее не публиковавшихся фактологических материалов», — отмечает пресс-служба. 

Приглашаются также представители аккредитованных в Беларуси иностранных посольств и международных организаций.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство иностранных дел на базе Национального пресс-центра в Минске 14 июня проведет брифинг по актуальным вопросам для представителей средств массовой...
 
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