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Испания будет выдавать белорусам туристические визы
Источник материала: Навiны
Испанский визовый центр в Минске сообщил о возобновлении работы.
Получить их смогут те, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19,
Для этого на территории визового центра Испании можно будет записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19 в государственных медучреждениях Беларуси вакцинами «Спутник V» и Sinopharm с последующей выдачей сертификата для путешествий за границу.
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Испанский визовый центр в Минске сообщил о возобновлении работы.
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