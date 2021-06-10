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Испания будет выдавать белорусам туристические визы

10.06.2021 14:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Испанский визовый центр в Минске сообщил о возобновлении работы.

Испания будет выдавать белорусам туристические визы

Получить их смогут те, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19, уточнили в Центре.

Для этого на территории визового центра Испании можно будет записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19 в государственных медучреждениях Беларуси вакцинами «Спутник V» и Sinopharm с последующей выдачей сертификата для путешествий за границу.

 
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Испанский визовый центр в Минске сообщил о возобновлении работы.
 
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