Испания будет выдавать белорусам туристические визы

Испанский визовый центр в Минске сообщил о возобновлении работы.





Получить их смогут те, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19, уточнили в Центре.

Для этого на территории визового центра Испании можно будет записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19 в государственных медучреждениях Беларуси вакцинами «Спутник V» и Sinopharm с последующей выдачей сертификата для путешествий за границу.