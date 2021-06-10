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Более премиальный дизайн

Больше места для других функций

Водостойкость

У съемных батарей были и плюсы

Но с ними пора попрощаться

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему перестали производить смартфоны со съемными батареями Съемная батарея – сильно ограничивает дизайн устройства.

Съемная батарея – сильно ограничивает дизайн устройства. У Samsung Galaxy S5 и Note 4 была пластиковая задняя панель, которая легко снималась, обнажая аккумулятор. Конечно, это удобно, но пользователи нуждались в более качественных материалах.Хотя у Note 4 был металлический каркас, пластиковая крышка сзади вызвала много критики со стороны потребителей, которые хотели чувствовать «премиальность» устройства, стоящего так много денег.Начиная с модели S6 Samsung решила попрощаться с пластиком, используя исключительно металлическую или стеклянную заднюю панель. Это одно из решений, которое помогло Samsung, как бренду, добиться успеха и получить большее признание на рынке смартфонов.Съемная батарея занимает больше физического пространства в и без того плотно упакованном современном смартфоне. Большая часть этого сэкономленного пространства используется для добавления дополнительных функций в смартфоны, таких как сканеры отпечатков пальцев, дополнительные камеры и распознавание лиц.Съемная батарея требует дополнительного слоя защиты. Это приводит к утолщению устройства. В телефоне, где каждый миллиметр на счету, у более «толстого» дизайна не может быть преимущества (особенно, когда все конкуренты пытаются сделать смартфоны тоньше).Смартфоны с несъемной батареей не только более тонкие, но и более легкие, так как дополнительная защита увеличивает вес устройства.Если пользователь хочет, чтобы его смартфон пережил падение в унитаз или не сломался из-за дождя, ему нужно устройство с меньшим количеством отверстий. Смартфоны со съемной задней крышкой, которая создает «щели» и может легко отвалиться, потенциально могут позволить воде просочиться внутрь.Многие современные смартфоны без съемного аккумулятора также пыленепроницаемы. Это позволяет защитить внутренности гаджета от песка и крошечных камней.Конечно, съемные аккумуляторы более экологичны. Часто со «смертью» несъемного аккумулятора умирает и сам смартфон. Это приводит к большому количеству электронных отходов, так как пользователь постоянно переходит на новое устройство.Съемные батареи также позволяют носить с собой запасные, когда они нужны. Например, когда человек опаздывает или у него нет времени поставить телефон на зарядку.Как дискеты, оптические приводы и подключение к интернету через телефонную линию, съемные аккумуляторы остаются в прошлом. Съемные батареи были практичны (и ограничены старым дизайном и технологиями), когда смартфоны были толстыми и не такими функциональными, как сегодня.