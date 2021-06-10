Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Плохое качество сна

Несбалансированное питание

Гормональный сбой

Что стоит проверить в первую очередь?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мало ешь и пьёшь много воды, но не худеешь? Почему схема не работает Может, вам только кажется, что всё делаете правильно.

Если человек плохо спит, может случиться гормональный дисбаланс. Такая ситуация часто встречается у женщин, которые кормят грудью. Из-за того, что малыш часто просыпается ночью, мама не может войти в фазу глубокого сна и не получает нужные гормоны: мелатонин, помогающий сжигать жиры, и грелин и лептин, которые отвечают за насыщение и за аппетит. В результате возникают неконтролируемое чувство голода и усталость.В этой ситуации выход только один — восстанавливать режим сна и отдыха.Возможно, вес и начал уходить с изменением питания. Но нередко в погоне за стройной фигурой люди решаются на не вполне здоровые диеты. Недостаточно полноценное питание может вызвать дефицит важных микро- и макроэлементов. Например, при недостатке витамина Д снижение веса будет значительно замедляться или даже остановится.В таком случае необходимо скорректировать питание с учётом ваших особенностей: веса, роста и возраста, количества калорий, которые вы тратите, и т.п.«Остановившийся» вес может говорить о серьёзном гормональном сбое. Следует сдать анализы на инсулин, гликированный гемоглобин, глюкозу, печёночные ферменты АСТ и АЛТ, гормон лептин. Это поможет исключить эндокринные нарушения.Не стоит самостоятельно делать выводы на основе анализов. Обратитесь к врачу и при необходимости пройдите лечение.Если вам кажется, что вы всё делаете правильно, а вес всё не уходит, для начала проанализируйте параметры циркадного ритма. Начните отслеживать, когда вы ложитесь спать и когда встаёте, сколько часов отдыхаете ночью, часто ли просыпаетесь и т.д. Чтобы восстановить режим и гормональный баланс, отходить ко сну эксперт рекомендует до 22:00-23:00, а начинать день не позже 7:00.Затем следует обратить внимание на питание. Исключите перекусы, начните есть сбалансировано три раза в день.Если даже после этого килограммы останутся с вами, пройдите медицинское обследование. Проблемы могут оказаться куда серьёзнее, и лучше узнать о них как можно раньше.При похудении важен комплексный подход: качественный сон, адекватная физическая активность, здоровый рацион и гормональный баланс — основные ключи к успеху!