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Фото: РБК-Украина

Первая десятка «убивающих» смартфоны приложений:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти приложения «убивают» ваш смартфон: лучше удалите их! Такое исследование провела компания-разработчик облачного хранилища pCloud.

Об этом пишетТакое исследование провела компания-разработчик облачного хранилища pCloud, опубликовав список из десяти приложений для мобильных телефонов.При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как энергоэффективность, наличие темной «темы», необходимые разрешения и занимаемое в памяти место.FitbitVerizonUberSkypeFacebookAirbnbBigo LiveInstagramTinderBumbleПомимо них в рейтинг вошли также приложения Snapchat, WhatsApp, Zoom, YouTube, Booking.com, Amazon и другие.