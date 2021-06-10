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Эти приложения «убивают» ваш смартфон: лучше удалите их!
Источник материала: UDF
Фото: РБК-Украина
Об этом пишет
Такое исследование провела компания-разработчик облачного хранилища pCloud, опубликовав список из десяти приложений для мобильных телефонов.
При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как энергоэффективность, наличие темной «темы», необходимые разрешения и занимаемое в памяти место.
Первая десятка «убивающих» смартфоны приложений:
Fitbit
Verizon
Uber
Skype
Airbnb
Bigo Live
Tinder
Bumble
Помимо них в рейтинг вошли также приложения Snapchat, WhatsApp, Zoom, YouTube, Booking.com, Amazon и другие.
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Такое исследование провела компания-разработчик облачного хранилища pCloud.
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