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Эти приложения «убивают» ваш смартфон: лучше удалите их!

10.06.2021 14:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эти приложения «убивают» ваш смартфон: лучше удалите их!
Фото: РБК-Украина
Пользователи смартфонов часто не задумываются, что некоторые приложения губительно влияют на гаджеты, попросту «убивая» заряд аккумулятора. Недавно эксперты составили список самых губительных из них.

Об этом пишет gsminfo.

Такое исследование провела компания-разработчик облачного хранилища pCloud, опубликовав список из десяти приложений для мобильных телефонов.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как энергоэффективность, наличие темной «темы», необходимые разрешения и занимаемое в памяти место.

Первая десятка «убивающих» смартфоны приложений:



Fitbit

Verizon

Uber

Skype

Facebook

Airbnb

Bigo Live

Instagram

Tinder

Bumble

Помимо них в рейтинг вошли также приложения Snapchat, WhatsApp, Zoom, YouTube, Booking.com, Amazon и другие.
 
 
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