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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У 5-летней россиянки накопился долг в 200 миллионов — как это вышло Виной всему банкротство местной шахты «Заречная».

Маленькая девочка стала фигуранткой судебного иска в Кузбассе, сообщает изданиеВиной всему банкротство местной шахты «Заречная» и претензии к отцу девочки — одному из топ-менеджеров ООО «Углетранс» (основной кредитор шахты)Еще в марте 2019 года случился кризис в угольной промышленности, резко обрушив на него цены. Себестоимость логистики выросла с 56% до 91%. Когда РЖД резко сократили пропускную способность для вывоза угля из Кузбасса, а продажи угля на Украине стали невозможны, «Углетранс» был не в состоянии поддерживать шахту и сам оказался на грани банкротства, а «Заречная» оказалась без собственника и без поддержки со стороны властей. А вот здесь в истории появляется девочка.В марте 2021 госорганы обратились в Кемеровский арбитражный суд с иском о взыскании 1,755 млрд рублей убытков с лиц, контролирующих шахту «Алексиевская», входившую в «Заречную». Всего в заявлении указано 19 ответчиков, а среди них и пятилетняя дочь Юрия Сазонова. Имущество, записанное на дочь, было приобретено Сазоновым в период с 2011-2017 годы, а договор дарения дочери был оформлен в 2018 году. Нарушаются ли при этом права ребенка, пока неизвестно.После решения высшим руководством страны вопрос с выплатами долгов по заработной плате сотрудникам предприятия был решен, и общая задолженность оценивалась в 200 миллионов рублей.Если суд признает пятилетнюю дочь участником и постановит изъять имущество, произойдет ранее не случавшийся в судебной практике в России прецедент.