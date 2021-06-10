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У 5-летней россиянки накопился долг в 200 миллионов — как это вышло

10.06.2021 14:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

У 5-летней россиянки накопился долг в 200 миллионов — как это вышло
Иллюстративное фото
Нет, девочка не потратила столько с маминой кредитки, играя в телефон — эта история гораздо более взрослая.

Маленькая девочка стала фигуранткой судебного иска в Кузбассе, сообщает издание «Версия».

Виной всему банкротство местной шахты «Заречная» и претензии к отцу девочки — одному из топ-менеджеров ООО «Углетранс» (основной кредитор шахты) Юрию Сазонову.

Еще в марте 2019 года случился кризис в угольной промышленности, резко обрушив на него цены. Себестоимость логистики выросла с 56% до 91%. Когда РЖД резко сократили пропускную способность для вывоза угля из Кузбасса, а продажи угля на Украине стали невозможны, «Углетранс» был не в состоянии поддерживать шахту и сам оказался на грани банкротства, а «Заречная» оказалась без собственника и без поддержки со стороны властей. А вот здесь в истории появляется девочка.

В марте 2021 госорганы обратились в Кемеровский арбитражный суд с иском о взыскании 1,755 млрд рублей убытков с лиц, контролирующих шахту «Алексиевская», входившую в «Заречную». Всего в заявлении указано 19 ответчиков, а среди них и пятилетняя дочь Юрия Сазонова. Имущество, записанное на дочь, было приобретено Сазоновым в период с 2011-2017 годы, а договор дарения дочери был оформлен в 2018 году. Нарушаются ли при этом права ребенка, пока неизвестно.

После решения высшим руководством страны вопрос с выплатами долгов по заработной плате сотрудникам предприятия был решен, и общая задолженность оценивалась в 200 миллионов рублей.

Если суд признает пятилетнюю дочь участником и постановит изъять имущество, произойдет ранее не случавшийся в судебной практике в России прецедент.
 
 
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Виной всему банкротство местной шахты «Заречная».
 
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