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Конец всем бедам: знаки, которые вытянут счастливый билет уже в июне
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Какие знаки зодиака пережили опасное время с достоинством и теперь получают счастливый билет в прекрасное будущее? Рассказывает наш астролог Людмила Митрохина.
Овен
Первый представитель зодиакального круга, который попал под раздачу небесных благ. Овны испытают шок от внезапно свалившегося на них везения. Это могут быть крупные выигрыши в лотерею, а также подарки от неожиданных источников. Возможно, вам в скором времени вернут долг или вы одержите победу в каком-то споре. Если давно ждете ответа из государственных инстанций, то до конца месяца вы его получите, и результат вас обязательно обрадует. Нужно брать от судьбы все и уже сейчас начинать рисковать. Ведь неизвестно, когда в следующий раз высшие силы будут устраивать аттракцион невиданной щедрости.
Лев
Львы с достоинством прошли коридор затмений, пора получать заслуженную награду. В первую очередь звезды решили удивить Львов, которые уже находятся в отношениях: уже совсем скоро ваш партнер сделает вам предложение руки и сердца, будьте готовы к этому. Что касается свободных девушек этого знака, судьба припасла для вас подарки в виде повышения на работе, а также неожиданной премии за прошлые заслуги. Еще Львы смогут раскрыть свой потенциал и наконец-то заняться делом, которое будет приносить не только удовольствие, но и достойный заработок. Пожалуйста, потратьте с умом полученные средства, смотрите далеко в будущее и перестаньте жить одним днем. Нужно доказать высшим силам, что вы достойны большего, и тогда будете вытягивать счастливые билеты у судьбы на регулярной основе.
Козерог
Люди этого созвездия по праву заслужили счастливый билет от судьбы. Последние месяцы их преследовали неудачи, но Козероги не теряли надежды на лучшую жизнь и шли только вперед. Ваша благодать от высших сил будет заключаться в выгодном сотрудничестве — вы получите партнера, о котором так давно мечтали. Следующие два месяца можно назвать одним из самых удачных периодов в вашей жизни за последние два года. Козероги должны готовиться к грядущим переменам практически во всех сферах в жизни. Вам больше не нужно будет выбирать, чего вы хотите больше — семью или работу мечты. Судьба подарит вам все и сразу.
Скорпион
Еще один знак зодиака, который нуждался в финансах долгое время. Скорпионы, открывайте шире карман и ловите свой счастливый билет в виде неожиданного обогащения. Вам нужно подумать о будущем и не тратить все полученное сразу. Задумайтесь о новом бизнесе или вложитесь в недвижимость. Может, стоит купить квартиру для сдачи в аренду? Кстати, инвестирование — это тоже хороший вариант. В общем, вам нужно сделать все, чтобы создать так называемую подушку безопасности, ведь судьба переменчива.
Если вы не попали в число счастливчиков, не нужно расстраиваться. Продолжайте работать над собой и, возможно, в следующую раздачу подарков Вселенной вы получите все, чего только пожелаете.
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Иллюстративное фото 10 июня заканчивается коридор затмений, а значит, все испытания подходят к концу. Наконец-то можно расслабиться: больше не нужно следить за...
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