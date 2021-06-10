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Лукашенко может повторить судьбу румынского правителя Чаушеску - Ильвес
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
«Скорее, все будет, как с Николае Чаушеску в 1981 году, когда люди начали смеяться над ним», - сказал политик порталу
Он заверил, что «режим Лукашенко падет, когда силовики откажутся подчиняться его приказам».
По мнению экс-президента, на людей в ОМОНе нужно «оказывать психологическое давление», в частности, публиковать их фотографии и личные данные.
«Как только вы узнаете имена, то сразу люди узнают, где они живут. Тогда вы больше не будете разговаривать с ними, обслуживать в ресторане, даже не продадите еду в магазине», — заявил экс-президент.
Ранее стало известно, что ЕС завершает работу над санкциями против критически важных секторов белорусской экономики. Ограничения станут ответом на принудительную посадку самолета в Минске 23 мая.
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Он заверил, что «режим Лукашенко падет, когда силовики откажутся подчиняться его приказам».
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