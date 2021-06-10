Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Хартыя-97» . «Скорее, все будет, как с Николае Чаушеску в 1981 году, когда люди начали смеяться над ним», - сказал политик порталу

«Как только вы узнаете имена, то сразу люди узнают, где они живут. Тогда вы больше не будете разговаривать с ними, обслуживать в ресторане, даже не продадите еду в магазине», — заявил экс-президент.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко может повторить судьбу румынского правителя Чаушеску - Ильвес Он заверил, что «режим Лукашенко падет, когда силовики откажутся подчиняться его приказам».