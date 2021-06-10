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Лукашенко может повторить судьбу румынского правителя Чаушеску - Ильвес

10.06.2021 14:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко может повторить судьбу румынского правителя Чаушеску - Ильвес
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко может повторить судьбу расстрелянного румынского правителя Николае Чаушеску. Такое предположение высказал экс-глава Эстонии Тоомас Ильвес.

«Скорее, все будет, как с Николае Чаушеску в 1981 году, когда люди начали смеяться над ним», - сказал политик порталу «Хартыя-97».


Он заверил, что «режим Лукашенко падет, когда силовики откажутся подчиняться его приказам».

По мнению экс-президента, на людей в ОМОНе нужно «оказывать психологическое давление», в частности, публиковать их фотографии и личные данные.

«Как только вы узнаете имена, то сразу люди узнают, где они живут. Тогда вы больше не будете разговаривать с ними, обслуживать в ресторане, даже не продадите еду в магазине», — заявил экс-президент.


Ранее стало известно, что ЕС завершает работу над санкциями против критически важных секторов белорусской экономики. Ограничения станут ответом на принудительную посадку самолета в Минске 23 мая.
 
Теги: Минск
 
 
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Он заверил, что «режим Лукашенко падет, когда силовики откажутся подчиняться его приказам».
 
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