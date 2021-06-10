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И рассольник, и компот: Бузова пристрастилась к дешевой столовой
10.06.2021 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская ведущая Ольга Бузова шокировала поклонников: звезда пообедала в дешевой столовой театра и назвала ее "любимым рестораном".
Бузова открывает новые горизонты в карьере: звезда приняла предложение сыграть роль в спектакле про молодого Сталина и все свое время проводит на репетициях. Все это сказывается и на питании артистки: дорогие заведения ей заменил местный буфет.
Бузова показала, как сходила на обед в местную столовую и пришла в восторг от низких цен на еду. Об этом она рассказала в своем Instagram.
"И рассольник есть, и окрошка, компот. А цены! Теперь это мой любимый ресторан. Буду салат "Витаминный" за 60 рублей и рассольник за 80 рублей. А порции какие!", – не смогла скрыть эмоций Бузова на видео из микроблога.
Также бывшая девушка блогера Давы рассказала о насыщенном графике репетиций, добавив, что уже обжилась в театре и даже перевезла домашние тапочки.
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Во время репетиции в театре "поющая ведущая" соблазнилась на еду из театрального буфета и заявила, что теперь это ее "любимый ресторан".
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