Осипов о празднике Вознесения Господня: это напоминание о цели бытия

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Осипов о празднике Вознесения: это напоминание о предназначении человека

Вознесение Господне в 2021 году приходится на 10 июня. Дата празднования привязана к Воскресению Христову - его отмечают на 40-й день после Пасхи. Поскольку главный праздник христианского календаря всегда приходится на воскресенье, то и Вознесение в любой год выпадает на один и тот же день недели — на четверг, причем и у православных, и у католиков.

"Христос по вознесении своем воссел одесную отца – что это значит? Это образ, который был взят из традиции всех древних империй, когда лицо, сидящее справа от фараона, царя или императора, являлось фактически вторым царем или императором. Не в том смысле, что он упразднял первого, а в том, что это было второе лицо в государстве, о котором идет речь. И это было высшее, чего мог достичь человек в своей карьере", ― рассказывает Осипов.

Схожим образом можно рассуждать и о Вознесении Христовом ― "вот оно, свершилось то, ради чего был сотворен человек, к чему он был изначально предназначен", говорит богослов. "Человеческая природа оказалась посажена одесную от самого бога, она получила тот предел блаженства, славы и власти, который предназначен человеку".

Праздник Вознесения Господня указывает нам не на отдельный интересный факт, а на то, что человек достигает таким образом окончательной цели своего бытия, изначально заложенной в его сотворении, рассуждает Осипов.

"Вознесение Господне напоминает нам о том, к чему мы предназначены и какими мы должны быть, чтобы это предназначение не осталось пустым звуком, а чтобы человек, видя то потрясающее, к чему он предназначен, смог как-то организовывать себя", ― говорит богослов.

Что нельзя делать на Вознесение

Традиционно в любой христианский праздник, в том числе, и в день Вознесения Господня, нельзя устраивать ссоры и скандалы, допускать злые мысли, пьянствовать, врать и и вообще вести себя неподобающе.

В этот день не принято отказывать странникам. Наоборот, нужно помогать нуждающимся и просящим, поскольку есть поверье, что в этот день Иисус ходит по улице среди обычных людей в образе нищего.

Также в этот день не дают и не берут в долг, наши предки считали, что таким образом счастье свое отдаешь или присваиваешь чужое, но вместе с чужими и бедами.

На Руси на Вознесение под запретом были охота и ловля певчих птиц, такой грех требовалось отмаливать целый год. Женщинам запрещалось прясть, вязать и шить, чтобы ненароком не сплести "силки" для птиц. В современности церковь советует в этот день не заниматься тяжелым трудом, делать уборку или работать на огороде, а также стирать или гладить.

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