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Без фитнеса и стилистов: редкий выход Иванки Трамп шокировал сеть
10.06.2021 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дочь экс-президента США Иванка Трамп попала в объективы папарацци и удивила поклонников: редкий выход советника Дональда Трампа обсуждают в сети.
Иванку Трамп часто называли "принцессой Белого дома": наследница бывшего лидера США поражала поклонников своим безупречным деловым стилем, а также подтянутой фигурой. Стилисты и фитнес-тренеры никогда не подводили блондинку, но что-то пошло не так после того, как знаменитое семейство покинуло политическую обитель.
В сети обсуждают неожиданный выход Иванки на публику: новые снимки старшей дочки Трампа шокировали поклонников.
Некогда элегантная блондинка сменила роскошные платья на растянутую белую футболку и линялые джинсы, а вместо коронной укладки предпочла небрежный хвост.
Но все внимание поклонников было приковано к изменившейся фигуре наследницы – Иванка заметно поправилась, что спровоцировало шутки в сети.
"Заедает грусть по Белому дому"; "Тут плюс 5 кг, не меньше"; "Мне кажется, или она перестала ходить в спортзал?"; "Извините, но что она надела на себя?"; "Не узнаю нашу Иванку", – прокомментировали в сети.
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Отсутствие политики в жизни сказалось на внешнем виде экс-принцессы Белого дома: поклонники обсуждают фигуру и небрежный образ дочери Дональда Трампа.
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