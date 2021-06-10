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Без фитнеса и стилистов: редкий выход Иванки Трамп шокировал сеть

10.06.2021 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь экс-президента США Иванка Трамп попала в объективы папарацци и удивила поклонников: редкий выход советника Дональда Трампа обсуждают в сети.

Иванку Трамп часто называли "принцессой Белого дома": наследница бывшего лидера США поражала поклонников своим безупречным деловым стилем, а также подтянутой фигурой. Стилисты и фитнес-тренеры никогда не подводили блондинку, но что-то пошло не так после того, как знаменитое семейство покинуло политическую обитель.

В сети обсуждают неожиданный выход Иванки на публику: новые снимки старшей дочки Трампа шокировали поклонников.

Некогда элегантная блондинка сменила роскошные платья на растянутую белую футболку и линялые джинсы, а вместо коронной укладки предпочла небрежный хвост.

Но все внимание поклонников было приковано к изменившейся фигуре наследницы – Иванка заметно поправилась, что спровоцировало шутки в сети.

"Заедает грусть по Белому дому"; "Тут плюс 5 кг, не меньше"; "Мне кажется, или она перестала ходить в спортзал?"; "Извините, но что она надела на себя?"; "Не узнаю нашу Иванку", – прокомментировали в сети.

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Отсутствие политики в жизни сказалось на внешнем виде экс-принцессы Белого дома: поклонники обсуждают фигуру и небрежный образ дочери Дональда Трампа.
 
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