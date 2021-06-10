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От Америки до Азии: специалистов по работе с регионами начнет готовить БГУ

10.06.2021 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Две принципиально новые специальности появятся в БГУ – "Регионоведение" и "Экономическая безопасность", об этом сообщил журналистам в четверг ответственный секретарь приемной комиссии – заместитель декана факультета журналистики БГУ Владимир Степанов.

Общая цифра приема в вуз осталась на уровне прошлого года – около пяти тысяч человек.

"Это, так сказать, средняя температура по больнице. Нужно разбираться по конкретным специальностям. Где-то набор выше, где-то меньше. Цифры постоянно корректируются в связи с потребностями экономики и рынка труда", - уточнил он.

Новые специальности

"Регионоведение – это очень интересная междисциплинарная программа. Она призвана готовить специалистов, которые глубоко разбираются в политических, социально-экономических, культурологических особенностях тех регионов, с которыми Беларусь выстраивает свое торгово-экономическое сотрудничество", - отметил представитель БГУ.

География таких регионов обширна: от Северной Америки до Западной Европы, заканчивая странами Азиатско-тихоокеанского региона.

Появились новые специальности и в магистратуре – "Биоинформатика" и тоже "Регионоведение. Здесь идет конкретная профилизация – страны и регионы нового Шелкового пути.

По мнению Степанова, данный вектор понятен, так как Беларусь очень активно участвует в глобальном геополитическом проекте, инициированном Китаем.

"Успешно встроится в этот проект мы сможем только если будем иметь компетентных специалистов, понимать специфику региона", - подчеркнул Степанов.

Он также отметил, что год за годом растет спрос на специальности, которые находятся на стыке какой-то предметной области и информационных технологий. Пример тому – биоинформатика.

Традиционные ценности

"Ориентируясь на рынок труда и экономику, мы стремимся сохранить и специальности, которые не дают быстрого экономического эффекта, такие как филология, теология, филология", - проинформировал Степанов. Набор на них продолжается, хоть и не в очень больших масштабах.

"БГУ – классический университет, место, где существуют очень серьезные научные школы с богатыми традициями. Он нуждается и в узкой подготовке именно таких специалистов", - считает он.

Даты проведения ЦТ уточнили в Минобре – видео >>

В этом году почти 11 тысяч абитуриентов будут участвовать в централизованном тестировании на базе БГУ.

Особенностью ЦТ в этом году является то, что не будет задействован главный корпус по проспекту Независимости, 4, поскольку там будет проходить его масштабная реконструкция к 100-летию БГУ.

"Будет реконструироваться и университетский дворик. Мы заверяем, что это не создаст неудобств для абитуриентов. ЦТ пройдет в других корпусах вуза", - сообщил Степанов.

Вступительная кампания

Централизованное тестирование стартует в Беларуси 16 июня. Оно будет проходить по 8 июля. Абитуриентам предоставят и резервные дни – 14, 16 и 18 июля.

Прием документов в вузы начнется с 20 июля. На бюджетную форму он будет проходить до 26 июля, на платную – до 9 августа.

Внутренние вступительные испытания в вузах по отдельным специальностям (спортивные, творческие, интегрированные) пройдут с 27 июля по 4 августа.
Зачисление бюджетников состоится 5 августа, платников -11 августа.

Подробную информацию о проведении централизованного тестирования можно найти здесь.

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Теги: Минск
 
 
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В следующем учебном году в университете появятся две новые специальности, при этом общая цифра приема абитуриентов в вуз осталась на уровне прошлого года.
 
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