ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый тариф «Супер Голос»: безлимит на звонки и общение в соцсетях и мессенджерах

10.06.2021 15:15 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

МТС предлагает подключиться на новый тарифный план линейки «Супер» — «Супер Голос». В предложение включено неограниченное количество минут во все сети страны, безлимит мобильного интернета на мессенджеры и соцсети и 5 ГБ интернет-трафика на остальной интернет.

Кроме безлимита на звонки, соцсети и мессенджеры, в пакет тарифа входит 5 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости.

После его израсходования — потребление интернета тарифицируется согласно условиям услуги «Открытый интернет».

Подключиться или перейти на тариф «Супер Голос» можно в салонах связи оператора, а также с помощью мобильного приложения «Мой МТС».

Подробнее о тарифе «Супер Голос» — здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС предлагает подключиться на новый тарифный план линейки «Супер» — «Супер Голос». В предложение включено неограниченное количество минут во все сети страны,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: в Беларуси ввели первый запрет на посещение лесов, Кыргызстан конкурирует по жаре с тропиками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by