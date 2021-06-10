Новый тариф «Супер Голос»: безлимит на звонки и общение в соцсетях и мессенджерах

МТС предлагает подключиться на новый тарифный план линейки «Супер» — «Супер Голос». В предложение включено неограниченное количество минут во все сети страны, безлимит мобильного интернета на мессенджеры и соцсети и 5 ГБ интернет-трафика на остальной интернет.

Кроме безлимита на звонки, соцсети и мессенджеры, в пакет тарифа входит 5 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости.

После его израсходования — потребление интернета тарифицируется согласно условиям услуги «Открытый интернет» .

Подключиться или перейти на тариф «Супер Голос» можно в салонах связи оператора, а также с помощью мобильного приложения «Мой МТС».