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Новый тариф «Супер Голос»: безлимит на звонки и общение в соцсетях и мессенджерах
Источник материала: БДГ
МТС предлагает подключиться на новый тарифный план линейки «Супер» — «Супер Голос». В предложение включено неограниченное количество минут во все сети страны, безлимит мобильного интернета на мессенджеры и соцсети и 5 ГБ интернет-трафика на остальной интернет.
Кроме безлимита на звонки, соцсети и мессенджеры, в пакет тарифа входит 5 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости.
После его израсходования — потребление интернета тарифицируется согласно условиям услуги
Подключиться или перейти на тариф «Супер Голос» можно в салонах связи оператора, а также с помощью мобильного приложения «Мой МТС».
Подробнее о тарифе «Супер Голос» —
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МТС предлагает подключиться на новый тарифный план линейки «Супер» — «Супер Голос». В предложение включено неограниченное количество минут во все сети страны,...
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