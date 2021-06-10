Белорусские депутаты призвали мировое сообщество прекратить давление на страну извне

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские депутаты обратились к мировому сообществу с призывом прекратить внешнее давление на Беларусь. Народные избранники всех уровней, а их в стране более 18 тысяч человек, подписали обращение, в котором заявляют, что ряд государств способствуют дестабилизации обстановки и формируют негативный образ страны на международной арене.

«Давление на нашу страну продолжается. Выступления тех недобросовестных наших сограждан, которые уехали из Беларуси и практически не знают, что здесь происходит, формируют повестку дня о Беларуси. Так быть не должно! Мы видим, мы работаем с людьми, встречаемся, знаем, что происходит. И та политика, которая проводилась в нашей стране всегда – что самое главное – это люди – неизменна. Мы не просто возмущены. Мы беспокоимся о том, что происходит. Мы призываем мировое сообщество отнестись с понимаем в отношении нашей страны, чтобы они услышали правду», – заявила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Депутаты призывают и белорусов, которые покинули страну и ведут деструктивную работу против своей родины. Через соцсети они пытаются оказывать давление на трудовые коллективы крупных предприятий. Цель – ослабить экономику, спровоцировать голодные бунты, а в итоге лишить страну государственности и суверенитета, говорится в обращении.