Минфин выступает за отмену налоговых льгот

Об этом заявил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, выступление которого на Республиканском деловом форуме опубликовано в последнем номере ведомственного журнала «Финансы, учет, аудит», пишет БелаПАН.





«С учетом нынешнего положения государству необходимо пойти на упорядочивание множественных налоговых режимов посредством трансформации в какую-то единую систему поддержки предпринимательской деятельности (в том числе с ее закреплением в Налоговом кодексе)», — отметил он.





Кроме того, «в текущих реалиях назрело расширение налоговой базы за счет отмены налоговых льгот при одновременном совершенствовании способов их оплаты».





Размер налоговых льгот в 2020 году власти оценивали в 5% ВВП.





tutby_official. В 2021 году бюджет Беларуси исполняется с дефицитом. По итогам января—апреля расходы превысили доходы на 748,9 млн рублей, напоминает



