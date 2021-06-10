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Минфин выступает за отмену налоговых льгот
Источник материала: Партизан
С учетом существующих рисков для исполнения бюджета необходимо пойти на отмену ряда налоговых льгот
Об этом заявил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, выступление которого на Республиканском деловом форуме опубликовано в последнем номере ведомственного журнала «Финансы, учет, аудит», пишет БелаПАН.
«С учетом нынешнего положения государству необходимо пойти на упорядочивание множественных налоговых режимов посредством трансформации в какую-то единую систему поддержки предпринимательской деятельности (в том числе с ее закреплением в Налоговом кодексе)», — отметил он.
Кроме того, «в текущих реалиях назрело расширение налоговой базы за счет отмены налоговых льгот при одновременном совершенствовании способов их оплаты».
Размер налоговых льгот в 2020 году власти оценивали в 5% ВВП.
В 2021 году бюджет Беларуси исполняется с дефицитом. По итогам января—апреля расходы превысили доходы на 748,9 млн рублей, напоминает
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С учетом существующих рисков для исполнения бюджета необходимо пойти на отмену ряда налоговых льгот
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