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В понедельник МИД попытается оправдать принудительную посадку рейса Афины-Вильнюс

10.06.2021 15:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник МИД попытается оправдать принудительную посадку рейса Афины-Вильнюс, арест Романа Протасевича и депортацию из страны представителей Союза поляков Беларуси.

14 июня (в понедельник) беларуский МИД проведет брифинг с участием руководства Департамента по авиации Минтранса, СК, Минобороны, ГПК и других спикеров. 

Главными темами будут ситуация с рейсом авиакомпании Ryanair Афины-Вильнюс, выдворение из Беларуси представителей польского меньшинства, транзит нелегальных мигрантов через РБ и "новые обстоятельства" дела Романа Протасевича. 

Запланирован также показ «ранее не публиковавшихся фактологических материалов», сообщает kyky_org.
 
 
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В понедельник МИД попытается оправдать принудительную посадку рейса Афины-Вильнюс, арест Романа Протасевича и депортацию из страны представителей Союза поляков...
 
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