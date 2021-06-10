В понедельник МИД попытается оправдать принудительную посадку рейса Афины-Вильнюс

14 июня (в понедельник) беларуский МИД проведет брифинг с участием руководства Департамента по авиации Минтранса, СК, Минобороны, ГПК и других спикеров.





Главными темами будут ситуация с рейсом авиакомпании Ryanair Афины-Вильнюс, выдворение из Беларуси представителей польского меньшинства, транзит нелегальных мигрантов через РБ и "новые обстоятельства" дела Романа Протасевича.





kyky_org. Запланирован также показ «ранее не публиковавшихся фактологических материалов», сообщает



