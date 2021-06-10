|
Первый энергоблок БелАЭС ввели в промышленную эксплуатацию
Источник материала: Навiны
Приемочная комиссия во главе с вице-премьером Юрием Назаровым 10 июня подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока Белорусской АЭС, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
«Решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока», — говорится в сообщении, передает
В состав комиссии вошли представители Минэнерго, МЧС, Госстандарта, Минстройархитектуры, Минприроды, Минздрава, МВД, Гродненского облисполкома, объединения «Белэнерго», российских компаний «АСЭ», «Атомстройэкспорт», «Атомтехэнерго» (входят в структуру госкорпорации «Росатом»), привлекались профильные специалисты и ученые.
«Этапу промышленной эксплуатации предшествовал большой объем работ — по проверке готовности технологических систем и оборудования к освоению тепловой и электрической мощности, проведению необходимых испытаний, подготовке персонала, — отметили в Минэнерго. — В настоящее время блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную энергосистему выработано почти 3 млрд кВт∙ч электроэнергии».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приемочная комиссия во главе с вице-премьером Юрием Назаровым 10 июня подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока Белорусской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)