Пресс-конференции посла РФ в Беларуси Лукьянова – полная версия

Источник материала: Sputnik Беларусь

Беларусь и Россия должны интегрировать экономики, заявил посол РФ в Беларуси на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь .

Комментируя свое назначение, Лукьянов отметил, что был польщен доверием. И пошутил, что пообещал жене поработать на этом посту как минимум на день больше, чем его предшественники Бабич и Мезенцев.

Также посол заверил, что Россия не бросит Беларусь в случае введения новых санкций Запада. И напомнил, что Кремль признал итоги прошедших в августе 2020 года выборов президента Беларуси, а свои отношения РФ строит исходя из своих национальных интересов.

Полную версию первой пресс-конференции посла РФ в Беларуси Евгения Лукьянова смотрите на видео.

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