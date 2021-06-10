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Пресс-конференции посла РФ в Беларуси Лукьянова – полная версия

10.06.2021 15:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Беларусь и Россия должны интегрировать экономики, заявил посол РФ в Беларуси на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

Комментируя свое назначение, Лукьянов отметил, что был польщен доверием. И пошутил, что пообещал жене поработать на этом посту как минимум на день больше, чем его предшественники Бабич и Мезенцев.

Также посол заверил, что Россия не бросит Беларусь в случае введения новых санкций Запада. И напомнил, что Кремль признал итоги прошедших в августе 2020 года выборов президента Беларуси, а свои отношения РФ строит исходя из своих национальных интересов.

Полную версию первой пресс-конференции посла РФ в Беларуси Евгения Лукьянова смотрите на видео.

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О санкциях Евросоюза против Беларуси, строительстве Союзного государства, дорожных картах и не только: смотрите на видео, о чем посол РФ в Беларуси Евгений...
 
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