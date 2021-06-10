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Пресс-конференции посла РФ в Беларуси Лукьянова – полная версия
10.06.2021 15:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Беларусь и Россия должны интегрировать экономики, заявил посол РФ в Беларуси на пресс-конференции в
Комментируя свое назначение, Лукьянов отметил, что был польщен доверием. И пошутил, что
Также посол заверил, что Россия не бросит Беларусь в случае введения новых санкций Запада. И напомнил, что Кремль признал итоги прошедших в августе 2020 года выборов президента Беларуси, а свои отношения РФ строит исходя из своих национальных интересов.
Полную версию первой пресс-конференции посла РФ в Беларуси Евгения Лукьянова смотрите на видео.
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