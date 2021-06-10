Лещеня: «Есть веские основания полагать, что Макей не смог поразить послов»

Источник материала: Салiдарнасць

Экс-дипломат задается вопросом: возможно, игра в амнистию рассчитана не на Запад?





Игорь Лещеня

– Известно, что встреча главы МИД Владимира Макея с послами дважды откладывалась, в том числе и из-за событий, связанных с посадкой авиалайнера Ryanair. Подразумевалось, что дипломатам разъяснят истинно демократический характер провластных изменений в Конституции, – пишет экс-посол в Словакии Игорь Лещеня, избранный председателем Схода народных делегатов. – Наконец, встреча состоялась на фоне информации о настоятельных советах некоторым осужденным написать прошение о помиловании. Плюс на фоне призывов команды Воскресенского в честь 3 июля вспомнить «советскую практику амнистирования людей, осужденных за антигосударственную деятельность».

Есть веские основания полагать, что министр не смог поразить послов ни размахом демократических изменений в Конституции, ни новостью о предстоящем освобождении некоего количества политзаключенных.

Конечно, есть еще и опция бесшумного выхода на конкретных лиц… Но, думается, что результаты встречи означают только одно: если и будет игра в амнистию, то рассчитана она будет преимущественно не на «коллективный Запад».

Расчет будет на внутриполитическое потребление: госпропаганда на 200% отыграет великодушный жест «победителя» с жирным акцентом на прошения, как свидетельство покаяния и признания вины.

Расчет будет на Кремль, которому подбросят «серьезный аргумент» для защиты официального Минска на международной арене.

А что касается Запада, то здесь в случае проведения амнистии, видимо, будет выбрана поза оскорбленного благородного великодушия: мы, мол, преступников выпускаем, а они давят.

Уж слишком далеко зашла ситуация с санкциями после истории с авиалайнером Ryanair. Хотя… когда это было очень нужно на западном направлении, некоторых выпускали и без прошений.

Бюрократический механизм выработки консенсусного решения 27 государств-участников Евросоюза склонен к достаточно сильному и долгому инерционному ходу, когда невозможно быстро остановить или изменить направление движения.

Все идет к тому, что предстоящая 21 июня встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС как раз и ознаменуется принятием наиболее серьезного санкционного пакета за всю четвертьвековую историю существования действующей власти в условиях различных внешних ограничений.

10 июня обсуждает резолюцию с призывом к немедленному введению существенных экономических санкций Европейский парламент. О скоординированном характере действий свидетельствуют заявления об ожидаемом новом санкционном пакете со стороны США.

Но было и еще одно, прямо противоположное, и относительно позитивное для действующей власти – проявление инерционного движения.

По итогам встречи с Макеем послы – представители западных государств и Японии – опубликовали совместный комментарий . Он содержит и фразу «о потенциале позитивного развития соответствующих двусторонних отношений в том случае, если власти Беларуси предпримут осязаемые и значительные шаги по обеспечению соблюдения демократических норм в стране».

Я не зря упомянул, что встреча дважды переносилась. Этот пассаж явно был подготовлен и одобрен до операции по посадке самолета.

Впрочем, этим предложением власти уже не смогут воспользоваться. После истории с Ryanair позитивная перспектива – при определенных условиях! – может заключаться только в ослаблении санкций. Но никак не «в потенциале позитивного развития».