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Лещеня: «Есть веские основания полагать, что Макей не смог поразить послов»
10.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экс-дипломат задается вопросом: возможно, игра в амнистию рассчитана не на Запад?
Игорь Лещеня
– Известно, что встреча главы МИД Владимира Макея с послами дважды откладывалась, в том числе и из-за событий, связанных с посадкой авиалайнера Ryanair. Подразумевалось, что дипломатам разъяснят истинно демократический характер провластных изменений в Конституции, –
Есть веские основания полагать, что министр не смог поразить послов ни размахом демократических изменений в Конституции, ни новостью о предстоящем освобождении некоего количества политзаключенных.
Конечно, есть еще и опция бесшумного выхода на конкретных лиц… Но, думается, что результаты встречи означают только одно: если и будет игра в амнистию, то рассчитана она будет преимущественно не на «коллективный Запад».
Расчет будет на внутриполитическое потребление: госпропаганда на 200% отыграет великодушный жест «победителя» с жирным акцентом на прошения, как свидетельство покаяния и признания вины.
Расчет будет на Кремль, которому подбросят «серьезный аргумент» для защиты официального Минска на международной арене.
А что касается Запада, то здесь в случае проведения амнистии, видимо, будет выбрана поза оскорбленного благородного великодушия: мы, мол, преступников выпускаем, а они давят.
Уж слишком далеко зашла ситуация с санкциями после истории с авиалайнером Ryanair. Хотя… когда это было очень нужно на западном направлении, некоторых выпускали и без прошений.
Бюрократический механизм выработки консенсусного решения 27 государств-участников Евросоюза склонен к достаточно сильному и долгому инерционному ходу, когда невозможно быстро остановить или изменить направление движения.
Все идет к тому, что предстоящая 21 июня встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС как раз и ознаменуется принятием наиболее серьезного санкционного пакета за всю четвертьвековую историю существования действующей власти в условиях различных внешних ограничений.
Но было и еще одно, прямо противоположное, и относительно позитивное для действующей власти – проявление инерционного движения.
По итогам встречи с Макеем послы – представители западных государств и Японии –
Я не зря упомянул, что встреча дважды переносилась. Этот пассаж явно был подготовлен и одобрен до операции по посадке самолета.
Впрочем, этим предложением власти уже не смогут воспользоваться. После истории с Ryanair позитивная перспектива – при определенных условиях! – может заключаться только в ослаблении санкций. Но никак не «в потенциале позитивного развития».
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Экс-дипломат – о том, на кого рассчитана игра властей в амнистию.
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